BBC îi prezintă scuze lui Trump, dar refuză să plătească despăgubiri

BBC a prezentat scuze publice față de președintele american Donald Trump pentru editarea unui episod Panorama în care au fost îmbinate fragmente dintr-un discurs al acestuia, dar refuză să-i acorde despăgubiri. Instituția a precizat, de asemenea, că documentarul nu va mai fi difuzat.

BBC nu ar fi la primul clip editat controversat cu Trump

Noua poziție a postului britanic vine după ce Daily Telegraph a dezvăluit un al doilea clip editat în mod similar, difuzat în 2022, în emisiunea Newsnight.

Avocații lui Trump au amenințat BBC cu un proces de 1 miliard de dolari, dacă instituția nu va retrage documentarul, nu va transmite scuze publice și nu îi va acorda acestuia despăgubiri. Postul de știri a primit scrisoarea duminică, prin care se solicită „o retragere completă și corectă” a documentarului, o scuză oficială și compensarea pentru prejudiciul suferit. Scrisoarea a stabilit ca termen-limită de răspuns ora 22:00 GMT (17:00 EST) vineri.

BBC: „Nu există motive pentru a iniția o acțiune în defăimare”

Un purtător de cuvânt al BBC a declarat: „Avocații BBC au trimis răspuns echipei juridice a președintelui Trump la o scrisoare primită duminică. Președintele BBC, Samir Shah, a trimis separat o scrisoare personală Casei Albe, exprimându-și, atât în nume propriu, cât și al instituției, regretul pentru modul în care a fost editat discursul președintelui din 6 ianuarie 2021, difuzat în program. BBC nu are intenția de a retransmite documentarul Trump: A Second Chance? pe nicio platformă. Deși ne exprimăm regretul sincer pentru modul în care a fost editat clipul video, considerăm că nu există motive pentru a iniția o acțiune în defăimare”.

Citește și: Premierul Starmer evită confruntarea cu Trump în scandalul BBC, dar promite un lucru

Amintim că, în discursul său din 6 ianuarie 2021, Trump a spus: „Ne vom duce la Capitoliu și vom susține cu aplauze senatorii și membrii Congresului”. Peste aproximativ o oră, el a continuat: „Și luptăm. Luptăm cu toată puterea”. În documentarul Panorama, pe de altă parte, BBC a editat clipul astfel încât fragmentele separate să pară rostite consecutiv, prezentându-l pe Trump spunând: „Ne vom duce la Capitoliu… și voi fi acolo cu voi. Și luptăm. Luptăm cu toată puterea”, creând astfel impresia unui apel direct la acțiune violentă.

Vorbind pentru Fox News, Trump a afirmat că discursul său a fost „măcelărit” și că modul în care a fost prezentat „a înșelat” telespectatorii.

Controversa a dus la demisiile directorului general al BBC, Tim Davie, și al șefei departamentului de știri, Deborah Turness.

Citește și: Cum își cere scuze președintele BBC după scandalul iscat de editarea unui discurs al lui Donald Trump