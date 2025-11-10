Trump, pregătit să ceară despăgubiri de 1 miliard de dolari de la BBC

Președintele american Donald Trump e pregătit să dea BBC în judecată și să ceară 1 miliard de dolari drept daune, dacă publicația de știri nu va face modificări până vineri, 14 noiembrie, potrivit mass-mediei americane citate de The Guardian.

Trump, pregătit să ceară BBC despăgubiri de 1 miliard de dolari

NBC și Fox News au transmis detalii despre scrisoarea trimisă de echipa juridică a lui Trump celor de la BBC, în care acuză publicația de declarații „false, defăimătoare, disprețuitoare și inflamatorii” în editarea documentarului Panorama despre discursul lui Trump din 6 ianuarie 2021.

Echipa juridică a lui Trump acuză BBC de defăimare printr-un proces depus conform legislației statului Florida.

„Datorită naturii lor scandaloase, declarațiile fabricate difuzate de BBC au fost larg răspândite prin diferite medii digitale, ajungând la zeci de milioane de oameni din întreaga lume. Prin urmare, BBC i-a cauzat președintelui Trump daune financiare și de reputație copleșitoare”, se arată în scrisoare, conform sursei menționate anterior.

Ultimatum dat de Trump pentru BBC

Scrisoarea solicită rectificări din partea BBC și precizează că președintele Trump va fi nevoit să își exercite drepturile legale, dacă BBC nu se conformează până la termenul stabilit.

„Dacă BBC nu se conformează până la 14 noiembrie 2025, ora 17:00 EST, președintele Trump nu va avea altă alternativă decât să își exercite drepturile legale și echitabile, toate acestea fiind expres rezervate și neabandonate, inclusiv prin intentarea unei acțiuni legale pentru cel puțin 1 miliard de dolari daune. BBC este notificată”. BBC nu a răspuns încă cererilor lui Trump.

Amintim că BBC a prezentat un documentar care a creat confuzie în rândul publicului prin modul în care a fost editat discursul președintelui american Donald Trump, din 6 ianuarie 2021, ziua atacului asupra Capitoliului.