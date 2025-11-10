€ 5.0854
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0854
|
$ 4.3982
 
Data publicării: 18:54 10 Noi 2025

Trump, pregătit să ceară despăgubiri de 1 miliard de dolari de la BBC
Autor: Iulia Horovei

donald trump bbc scandal În imagine, președintele american Donald Trump; În fundal, logo-ul publicației BBC. Colaj DCNews/Iulia Horovei; Sursa foto: Agerpres
 

Donald Trump amenință BBC cu un proces prin care solicită despăgubiri de 1 miliard de dolari, dacă publicația nu corectează editarea considerată defăimătoare a discursului său din 6 ianuarie 2021.

Președintele american Donald Trump e pregătit să dea BBC în judecată și să ceară 1 miliard de dolari drept daune, dacă publicația de știri nu va face modificări până vineri, 14 noiembrie, potrivit mass-mediei americane citate de The Guardian.

Trump, pregătit să ceară BBC despăgubiri de 1 miliard de dolari

NBC și Fox News au transmis detalii despre scrisoarea trimisă de echipa juridică a lui Trump celor de la BBC, în care acuză publicația de declarații „false, defăimătoare, disprețuitoare și inflamatorii” în editarea documentarului Panorama despre discursul lui Trump din 6 ianuarie 2021.

Echipa juridică a lui Trump acuză BBC de defăimare printr-un proces depus conform legislației statului Florida.

„Datorită naturii lor scandaloase, declarațiile fabricate difuzate de BBC au fost larg răspândite prin diferite medii digitale, ajungând la zeci de milioane de oameni din întreaga lume. Prin urmare, BBC i-a cauzat președintelui Trump daune financiare și de reputație copleșitoare”, se arată în scrisoare, conform sursei menționate anterior.

Ultimatum dat de Trump pentru BBC

Scrisoarea solicită rectificări din partea BBC și precizează că președintele Trump va fi nevoit să își exercite drepturile legale, dacă BBC nu se conformează până la termenul stabilit.

„Dacă BBC nu se conformează până la 14 noiembrie 2025, ora 17:00 EST, președintele Trump nu va avea altă alternativă decât să își exercite drepturile legale și echitabile, toate acestea fiind expres rezervate și neabandonate, inclusiv prin intentarea unei acțiuni legale pentru cel puțin 1 miliard de dolari daune. BBC este notificată”. BBC nu a răspuns încă cererilor lui Trump.

Amintim că BBC a prezentat un documentar care a creat confuzie în rândul publicului prin modul în care a fost editat discursul președintelui american Donald Trump, din 6 ianuarie 2021, ziua atacului asupra Capitoliului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
bbc
despagubiri
sua
daune
proces
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Frații Mocanu, prinși lângă Napoli. Ministrul Justiției, informații de ultimă oră
Publicat acum 2 minute
Investițiile în sănătate prin PNRR au crescut cu 73,6% din iunie până în octombrie. Anunțul ministrului Alexandru Rogobete
Publicat acum 11 minute
Scandalul șpăgilor din Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Cu asta s-a rămas în ochii opiniei publice
Publicat acum 26 minute
Se schimbă regulile pre și postangajare pentru funcționarii publici. Excepții de la lege
Publicat acum 48 minute
Nicușor Dan, întâlnire la Cotroceni cu liderii coaliției pe cazul pensiilor magistraților
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Noi 2025
I-a însoțit Cristina Trăilă pe Mihai Barbu și Fănel Bogos în biroul lui Ilie Bolojan? Precizări de ultimă oră
Publicat pe 08 Noi 2025
Ciutacu: De unde a știut Moșteanu că i se oferă 1 milion de euro dacă a refuzat să se întâlnească cu Isăilă?
Publicat pe 09 Noi 2025
Proprietarul Dragonul Roșu, anunț despre Viorica Dăncilă. De ce a lipsit de la Congresul PSD
Publicat pe 08 Noi 2025
O nouă catastrofă aviatică, după ce un motor s-a detașat. Cezar Osiceanu: Avionul s-a dovedit un eșec
Publicat acum 10 ore si 13 minute
Partidul neparlamentar care atrage tinerii ca un magnet, dar nu există pentru vârstnici. Ar putea fi al doilea partid al țării
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close