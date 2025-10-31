€ 5.0851
Data publicării: 15:14 31 Oct 2025

EXCLUSIV Cum poate România să devină un hub regional în domeniul hidrogenului. Pariul lui Ovidiu Dranga
Autor: Anca Murgoci

drapel romania Agerpres
 

România ar putea deveni un hub regional în domeniul hidrogenului.

România se consolidează ca partener strategic al Japoniei și ar putea deveni, în anii următori, un hub regional pentru producția și distribuția de hidrogen, o resursă energetică de viitor.

Este una dintre ideile transmise de Excelența Sa Ovidiu Dranga, fost ambasador al României în Japonia, într-un interviu acordat DC News.

România, tot mai vizibilă în Japonia

„Colaborăm foarte bine pe mai multe planuri. Și dați-mi voie să spun că participarea României la Expo Osaka 2025 a încununat o serie de eforturi care urmăresc promovarea țării noastre în Japonia din mai multe perspective: culturală, economică și chiar politică.

Cred că, în felul acesta, demonstrăm consecvență. Ceea ce am început în 2023, chiar înainte de semnarea parteneriatului, continuă într-un ritm alert. Relația româno-japoneză este una substanțială”, a zis Ovidiu Dranga.

Japonezii acționează adesea cu o anumită prudență și metodă. Deși procesul de analiză, proiectare și design poate dura mult, odată ce iau decizia unei investiții, acționează rapid, cu o eficiență impresionantă.

România, viitor centru al hidrogenului în Europa?

„Mă aștept ca, în curând, colaborarea în domeniul energiei să producă rezultate concrete și vizibile. Mă gândesc în special la zona hidrogenului, care ar putea deveni un domeniu prioritar al cooperării româno-japoneze. Personal, cred că în România se poate construi, eventual împreună cu parteneri japonezi, un lanț complet de aprovizionare și producție care să includă producția, transportul și distribuția hidrogenului.

Într-o perspectivă apropiată, pe măsură ce piața europeană se va dezvolta în această direcție, România ar putea deveni un hub regional în domeniul hidrogenului. Sigur, aceasta este o chestiune de perspectivă, dar radiografia momentului este foarte pozitivă”, a zis Excelența Sa Ovidiu Dranga, fost ambasador al României în Japonia.

romania
hidrogen
ovidiu dranga
japonia
