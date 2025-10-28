Lia Savonea (ÎCCJ), reacție după declarațiile lui Kelemen Hunor privind pensiile magistraților

Kelemen Hunor a precizat că proiectul privind pensiile magistraţilor trebuie închis cât mai repede. Liderul UDMR consideră că dacă nu se întâmplă acest lucru, actuala majoritate va dovedi că este „impotentă“, pentru că nu este în stare să treacă o lege prin Parlament. De asemenea, Kelemen a mai sugerat că ÎCCJ nu a avut obiecții față de proiectul privitor la pensiile magistraților, în momentul în care acesta a fost trimis în mod informal spre analiză.

„În momentul în care a fost proiectul pe agenda coaliţiei şi după aceea a fost pe agenda Guvernului şi a venit în Parlament, toată lumea a fost de acord cu varianta propusă de Guvern, cu creşterea vârstei de pensionare, mă rog, vechimea la 35 de ani, 70 la sută din venitul net pensia şi perioada de tranziţie de 10 ani. Într-adevăr, a existat o discuţie să fie de 15 ani, dar guvernul, în primul proiect care a fost trimis la Curte (n.r. ÎCCJ) în mod informal pentru analiză, a pus 10 ani. Şi la consultările cu magistraţii a fost tot 10 ani. În Parlament nimeni n-a avut amendament de 15 ani la perioada de tranziţie. Apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat la Curtea Constituţională“, a zis Hunor, ieri seară, la Digi24.

Reacția Liei Savonea, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție

Înalta Curte de Casație și Justiție a reacționat, marți, prin vocea președintelui Lia Savonea. Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a ÎCCJ, Savonea „respinge afirmațiile vehiculate în spațiul public potrivit cărora ar fi exprimat un acord sau ar fi validat în vreun fel proiectul de lege privind pensiile magistraților“.

„Înalta Curte de Casație și Justiție respinge categoric afirmațiile vehiculate în spațiul public potrivit cărora ar fi exprimat un acord sau ar fi validat în vreun fel proiectul de lege privind pensiile magistraților. Declarațiile recente, inclusiv cele făcute de domnul Hunor Kelemen, care lasă impresia că asupra acestui proiect ar fi existat o acceptare din partea Înaltei Curți, nu corespund realității și riscă să afecteze încrederea publică în independența justiției.

Înalta Curte reamintește că, potrivit Constituției și legii, nu are atribuții de avizare a proiectelor legislative. O consultare informală nu poate fi interpretată ca un acord instituțional și nici ca o validare a conținutului unui proiect de lege.

Înalta Curte a respins cu fermitate, în mod constant, orice inițiativă legislativă care ar fi fost de natură să slăbească statutul sau independența magistratului. Atribuirea către instanța supremă a unui rol de „consilier legislativ” al Guvernului sau Parlamentului reprezintă o deformare gravă a ordinii constituționale și o atingere adusă principiului separației puterilor în stat.

Înalta Curte de Casație și Justiție reafirmă cu fermitate că nu a abandonat și nu va abandona niciodată rolul său constituțional, iar magistrații din România trebuie să aibă convingerea că independența lor nu poate fi negociată sau folosită ca pretext în dispute politice“, a transmis Lia Savonea, marți.