Rusia şi-a bombardat un baraj în Belgorod pentru a încetini avansul trupelor ucrainene (VIDEO)

O explozie puternică a distrus un baraj din regiunea rusă Belgorod, iar primele analize sugerează că forțele ruse l-ar fi aruncat în aer intenționat cu o bombă aeriană de mare putere. Potrivit unor observatori militari citați de agenția DPA, atacul ar fi avut loc în contextul în care armata ucraineană a reușit să pătrundă în zonă, capturând o mică porțiune de teritoriu.

Imagini video distribuite pe rețelele de socializare surprind momentul în care o bombă, posibil cu o greutate de trei tone, lovește barajul. Explozia a avut loc în apropierea localității Popovka, la doar câteva sute de metri de granița cu Ucraina. Potrivit specialiștilor, scopul unei astfel de acțiuni ar putea fi blocarea accesului vehiculelor blindate ucrainene în regiune.

Între timp, armata ucraineană, care a pierdut controlul asupra majorității teritoriului ocupat anterior în regiunea rusă Kursk, a lansat o incursiune în Belgorod, unde a reușit să ocupe mai multe sate aflate în apropierea frontierei. În timp ce oficialii de la Kiev nu au oferit încă declarații oficiale cu privire la aceste evenimente, autoritățile ruse susțin că au respins atacurile ucrainene din Belgorod.

Experții militari și bloggerii de profil consideră că această ofensivă ucraineană are rolul de a complica pregătirile forțelor ruse pentru posibile viitoare operațiuni în nordul Ucrainei. De asemenea, atacurile din Belgorod ar putea forța Rusia să-și redistribuie resursele militare, afectând astfel eforturile sale de a relua controlul asupra teritoriului pierdut din regiunea Kursk.

În prezent, forțele ucrainene mai controlează aproximativ 80 de kilometri pătrați în Kursk, după ce, în cadrul unei ofensive surpriză din august anul trecut, reușiseră să cucerească circa 1.300 de kilometri pătrați. În paralel, armata rusă desfășoară propria ofensivă în regiunea Sumî, menținând astfel presiunea asupra Ucrainei pe mai multe fronturi, conform Agerpres.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a solicitat marți autorităților americane să adopte măsuri mai dure față de Rusia, acuzându-o că a încălcat acordul fragil privind interdicția atacurilor asupra infrastructurii energetice ucrainene, acord stabilit de Statele Unite săptămâna trecută. Zelenski a subliniat că este necesar să se intensifice sancțiunile împotriva Moscovei, având în vedere încălcarea promisiunilor făcute de aceasta în cadrul acordului.

"Cred că am ajuns în punctul de a creşte impactul sancţiunilor deoarece cred că ruşii încalcă ceea ce au promis Statelor Unite", a afirmat Zelenski în cursul unei conferinţe de presă. "Sperăm mult că preşedintele (american Donald) Trump are toate instrumentele adecvate pentru a creşte presiunea sancţiunilor", a adăugat el, precizând că administrația de la Kiev a "transmis" informaţii la Washington despre ceea ce armata ucraineană prezintă drept tiruri ruse împotriva instalaţiilor sale energetice.

