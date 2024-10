Titi Aur își pune șoferii profesioniști în cap: Această atitudine în trafic e criminală, asumată / video

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Drumurile capcană din România. Titi Aur: Și eu, care stăpânesc mașina foarte bine, pot să ajung în șanț / video

Majoritatea șoferilor profesioniști din România, care conduc mașini de mare tonaj, nu respectă limita de viteză, mai ales în localitate, și în foarte multe cazuri sunt principalii vinovați de producerea accidentelor grave de circulație. Imaginile cu un șofer de camion care a intrat în depășire, în localitate, în intersecție, pe trecerea de pietoni, pe contrasens (deși existau două benzi pe sens), au fost comentate de Titi Aur la emisiunea DC Conducem, la DC News.

„Din nou, șoferii profesioniști. Dacă te uiți pe Google la accidentele la zi, cel puțin jumătate sunt cu șoferi profesioniști. Unele sunt doar între șoferi profesioniști, ceea ce nu ar trebui să existe sub nicio formă, iar altele cu mașini mici.

În situația de fază se observă clar disperarea șoferului de camion, care merge în localitate cu 90 km/h. Mai mult nu vrea camionul, mai puțin nu vrea el. În plus, acest șofer dorea să-l depășească pe celălalt șofer, pentru că a găsit el zona cu patru benzi și s-a gândit că e momentul, dar fără a ține cont că e localitate, că e trecere de pietoni, că e intersecție. În mod normal, după legea veche, viteza în acel loc trebuia să fie 30 km/h, dar după legea nouă e 50 km/h. Șoferul respectiv nu avea de ce să depășească celălalt camion.

Din punctul meu de vedere, un șofer profesionist, care are permis, care are atestate, care are carte de muncă și e protejat de sindicate, nu are voie să facă așa ceva. Astfel de atitudine e atitudine criminală, asumată. Nu e normal să mergi cu 90 km/h în localitate și să-l depășești pe cel care merge cu 70 km/h pe trecerea de pietoni, în intersecție etc. Pe acolo puteau să treacă strada niște copii“, a explicat Titi Aur.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Greșeala majoră la frânarea de urgență, explicată de Titi Aur: Paradoxal este făcută de șoferii cu experiență / video

Foto: DC Conducem

„Un nebun, un inconștient, un needucat a făcut acest lucru. Din păcate, în România, camioanele merg cu 90 km/h peste tot. Sper ca odată și odată cineva să înțeleagă. Din punctul meu de vedere, ar trebui să se stea cu radare, iar când a intrat camionul cu peste 50 km/h în localitate să-i anulezi permisul. Dacă mergi cu peste 40 de tone cu viteza aia, în localitate, pe motivul că trebuie să-ți faci planul, cum mai justifici când se întâmplă un astfel de accident?“, s-a întrebat retoric Titi Aur.

„Aceste accidente se întâmplă zilnic. În fiecare moment avem mașini mari conduse de șoferi profesioniști care merg cu viteză excesiv de mare, cu nesimțire și cu un tupeu extraordinar“, a mai zis, la DC Conducem, Titi Aur, specialist în conducere defensivă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News