Categoria de şoferi în care intră Mircea Badea. Ce s-a întâmplat la accidentul din Corfu

"Imagineaza-ti ca esti la volan in insula Corfu. In spate este copilul. Tocmai ai inchiriat un Jeep Wrangler de la agentia Olympus din hotelul in care stai, @grecotelcostabotanica. Esti pe strada intr-o localitate aglomerata: pietoni, masini.

Mergi drept, cu strada. Urmeaza curba la dreapta. Virezi. Volanul vireaza, masina nu. Virezi mai tare. Masina continua drept. Apesi la disperare frana. Din fericire, nu s-a intamplat o tragedie. Doar o tamponare usoara, cu un vehicul din sensul celalalt. Dar de ce asa ceva?! Uita-te la film: s-a rupt bara de directie de la masina!!!!!!!!! Daca erau pietoni fix acolo? Daca eram pe serpentine in afara localitatii?”, a povestit Mircea Badea.

Titi Aur a analizat accidentul şi a spus în ce categorie de şoferi intră Mircea Badea

"Mircea conduce foarte, foarte frumos. Cred că acum 25 de ani am fost cu el la o emisiune, a făcut o demonstraţie. Este un bun şofer, stăpâneşte maşina foarte bine. Nu face parte din categoria şoferilor împiedicaţi la volan. El chiar este îndemânatic la volan.

Ce cred eu că s-a întâmplat acolo este următorul lucru. A închiriat o maşină oarecum de teren. Ce se întâmplă cu aceste maşini? El sunt închiriate de oameni care vor să meargă pe drum accidentat, pe macadam. Şi pentru că nu e maşina lor, turiştii trag de maşină, merg mai agresiv. În ştire a apărut că s-a rupt bara de direcţie. Este impropriu spus. Se rupe pivotul. Practic, bara este o ţeavă metalică şi nu se rupe decât foarte greu. Dar articulaţia, acel pivot, se rupe. De ce? Pentru că apare fie o defecţiune de material, lucru foarte rar, fie pentru că apare oboseala materialului. Acei pivoţi se schimbă preventiv ca în aviaţie, la un număr de kilometri. Acea maşină, fiind închiriată, nu a fost reparată la timp, nu a fost reparată preventiv. Nici cei de la închirieri nu au o evidenţă a stilului în care este folosită maşina.

Mai mult, cu o maşină din asta, când mergi mai tare şi mai şi derapează un pic, roata se tot opreşte în diferite şleauri, timp în care forţează fix acel capăt de bară. Nefiind schimbat la timp, a apărut oboseala materialului, chiar dacă maşina era relativ nouă. Aceste maşini mai au încă o caracteristică, au roţile foarte mari. Cauciucurile mari sunt şi grele. Deci tot efortul merge în pivotul ăla.

Bineînţeles că Mircea Badea nu are nicio vină. El a închiriat o maşină, care ar fi trebuit să fie în stare foarte bună.

Mai mult, grecii sunt şi mai nesimţiţi în ceea ce priveşte îngrijirea maşinii. Aşa sunt ei, nu au acea educaţie, cultură, de a îngriji maşina. Norocul lui Mircea a fost că s-a rupt pivotul acolo unde avea viteză mică şi accidentul a fost minor. Dar dacă se întâmpla pe un viraj mai greu, sau la viteză, putea să intre pe contrasens, sau să se ducă în râpă. Putea fi într-adevăr o tragedie. A avut norocul că s-a întâmplat aşa. Dar asta cred eu că e cauza, maşini închiriate de alţii, conduse prost, şi apoi vin alţii şi le iau de bune.

Oricât de bun şofer, pilot, ai fi, când nu mai ascultă volanul de tine, nu mai poţi face nimic. La viteză mare, dacă mai şi derapează maşina...", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

