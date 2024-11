Titi Aur îl laudă pe Mircea Badea: Avea o percepție greșită, dar a schimbat macazul / video

Multă vreme, cât calitatea căilor de comunicații rutiere din România a fost îndoielnică, întreaga vină pentru producerea de accidente a fost pusă pe seama calității șoselelor. Deși România a început să construiască autostrăzi și a trecut de borna de 1.000 de kilometri, în țara noastră încă se produc accidente deosebit de grave și siguranța rutieră nu este nici pe departe una crescută.

Subiectul a fost dezbătut la emisiunea DC Conducem, la DC News, unde Titi Aur a remarcat faptul că mulți formatori de opinie au avut și au încă impresia că autostrăzile ar putea reduce numărul de accidente și de morți pe șosele și livrează această retorică celor care îi urmăresc. Există însă și excepții, care au înțeles că rădăcinile problemei siguranței rutiere sunt mult mai adânci și au o rezolvare pluridisciplinară.

„Există o problemă în spațiul public privitor la siguranța pe șosele - se vorbește foarte mult de lipsa infrastructurii și foarte puțin de orice altceva, pe ideea că avem accidente pentru că nu avem infrastructură. Atât!“, a spus jurnalistul Florin Răvdan.

„Asta este iarăși o percepție greșită, din punctul meu de vedere. A fost promovată și de către jurnaliști, de unii chiar foarte cunoscuți și foarte apreciați. Aici pot să-l amintesc pe Mircea Badea. El a spus foarte mult timp că „nu avem autostrăzi“, însă la un moment dat a schimbat macazul, probabil și după discuțiile cu mine, dar nu numai. Acum susține - și foarte corect ceea ce spune - că nu dor infrastructura poate să rezolve problema accidentelor. În trecut, și el avea o percepție greșită.

Toată lumea spunea că dacă am avea autostrăzi, nu am mai avea accidente. În primul rând, nu poți să ai autostrăzi peste tot. Nici țările cele mai dezvoltate nu au. Franța are 11.000 de kilometri, pe când noi avem puțin peste 1.000. Au mai mulți kilometri decât noi raportat la suprafață, dar nici ei nu au numai autostrăzi. Nu poți să ai autostrăzi peste tot.

La un moment dat, CNAIR-ul a venit și a spus că rezolvă problema accidentelor pe drumurile naționale prin plasarea acelor parapete despărțitoare de beton pe mijloc. Într-adevăr, în zonele unde s-au pus a scăzut numărul de accidente grave în sensul că nu se mai trece de pe un sens pe altul și nu mai există accidente frontale, dar nici nu poți să faci o politică de a separa toate drumurile cu acele parapete. E imposibil! Este o soluție de moment, însă nu acolo ar trebui să fie principala direcție, plus că ar fi o investiție destul de mare.

Partea de educație, până acum, nu e simțită, nu e percepută și nimeni nu și-o dorește. Când deschid tema, toată lumea mă acuză că sunt subiectiv pentru că sunt implicat. Într-adevăr, sunt subiectiv, dar am și partea de experiență și de efecte pe care le-am adus, împreună cu colegii mei, doar că autoritățile, deocamdată, neagă acest lucru“, a spus, la DC News, Titi Aur.

