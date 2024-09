Greșeala uriașă făcută de pietoni pe trecere. Titi Aur: 9 milioane de români nu au educație în acest sens / video

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Drumurile capcană din România. Titi Aur: Și eu, care stăpânesc mașina foarte bine, pot să ajung în șanț / video

Jurnalistul Florin Răvdan și specialistul în conducere defensivă Titi Aur au comentat imaginile cu o femeie care, deși a trecut pe trecerea de pietoni, nu s-a asigurat că șoferul camionului care venea a văzut-o și era să o prindă sub roțile mașinii. Din fericire, conducătorul auto a reușit să o observe în ultimul moment și a reușit să oprească vehiculul.

„Acesta e un caz fericit. Am văzut cazuri groaznice, când oamenii au fost striviți sub roți. Acesta e cazul fericit că la un moment dat a văzut-o. Un pic dacă o băga sub roată și sub bară, o omora.

Este o greșeală clasică de pieton. Din câte se observă, trecerea de pietoni nu e semaforizată. Femeia respectivă nu a îndeplinit o condiție importantă atunci când a traversat. Privirea pietonului trebuie să se intersecteze cu privirea șoferului, mai ales când vorbim de mașini mari. Acum mai mulți ani, când mașinile erau mai joase, inclusiv acele camioane vechi, probabilitatea să treci prin fața mașinii, să nu te vadă șoferul, era foarte mică. Aceste camioane înalte au această mare problemă“, a explicat Titi Aur.

Foto: DC Conducem

Șoferul camionului, vinovat de accident din punct de vedere legal

În cazul în care femeia care a traversat ar fi fost accidentată sau ucisă, din punct de vedere legal, șoferul camionului ar fi fost vinovat, deoarece se considera că nu s-a asigurat la trecerea de pietoni.

„După ce au trecut toți ceilalți pietoni, e foarte greu să te gândești că mai vine unul oarecum din spatele camionului și trece fix prin fața camionului. Culmea e că dacă o lovea și o omora, era răspunzător, pentru că ar fi omorât-o pe trecerea de pietoni.

Într-o astfel de situație, teoretic șoferul ar trebui să coboare, să se uite dacă mai sunt sau nu pietoni, dacă îl lasă să treacă ... Cum să faci asta?! E vorba de sistem la nivel general, atât de educația șoferilor, cât și a celorlalți participanți la trafic. Doamna respectivă face parte din cei 9 milioane de participanți la trafic care nu au trecut prin niciun fel de educație rutieră. Cei tineri, până în 35 de ani, sigur nu trec pe trecerea de pietoni într-o astfel de situație. Doamna respectivă e și mai în vârstă și mai mult ca sigur nu a primit vreodată educație rutieră“, a spus Titi Aur, specialist în conducere defensivă.

