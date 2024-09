Tot ce trebuie să știi despre comportamentul anvelopelor pe ploaie. Titi Aur: Nu suntem la curse unde le poți schimba pe traseu

„Sunt inundații în multe zone, iar unele locuri sunt doar afectate de ploi - este apă multă pe șosea sau noroi. Cum circulăm în zonele astea?”, a întrebat Florin Răvdan, moderatorul emisiunii „DC Conducem” de la DC News TV.

Pericolele condusului pe ploaie sau în caz de inundații

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a precizat că sunt mai multe lucruri la care trebuie să fim atenți atunci când conducem pe ploaie sau când trecem cu mașina prin apă mai mare. Acesta a menționat mai multe aspecte cum ar fi adâncimea canalului anvelopei, adaptarea vitezei pe diferite condiții, dar și despre calitatea asfaltului. Instructorul de conducere defensivă a mai explicat de ce este periculos să treci cu mașina prin apă mai mare când ai o mașină mai modernă:

„Sunt mai multe situații. Când este ploaie normală trebuie să ne adaptăm la aderență mai mică, să știm de fiecare dată ce anvelope avem. Am avut întrebarea la un moment dat dacă anvelopele de iarnă sunt mai bune decât anvelopele de vară pe ploaie. Da, pe ploaie torențială anvelopa de iarnă este mai bună, dar doar pe ploaie torențială. Nu o să montăm acum anvelope de iarnă pe zona de ploaie și pe urmă... că asta se întâmplă doar la curse când îți pui la fiecare probă specială, la fiecare etapă anvelopa adecvată.

Anvelopa de vară este foarte bună pe ploaie doar că depinde de cât de uzată este. Eu, cel de la volan, trebuie să știu în permanență ce anvelope am, calitatea anvelopei, dacă sunt mai performante sau mai puțin performante, pentru că anvelopele sunt pe diferite clase pentru apă, pentru frânare, pentru zgomot și trebuie să știu ce anvelope am, dar dacă nu știu astfel de detalii trebuie să știu cât de uzate sunt”.

Adâncimea canalului anvelopei

„Anvelopa nouă are 8 mm adâncimea canalului și am voie să merg până la 1,6 mm. Conform recomandărilor din conducerea defensivă și a testelor, de la 3 mm în jos anvelopa de vară și de la 4 mm în jos anvelopa de iarnă nu mai merg din motive de siguranță, nu din motive de lege, dar trebuie să știu că dacă am o anvelopă nouă cu adâncimea canalului de 8 mm atunci voi trece mai ușor peste apă sau probabilitatea de acvaplanare e mai mică, dar cu cât merg cu o anvelopă mai uzată, mai înspre 3 mm, că nu pot să merg la 8 mm și să le schimb la o lună, voi ajunge să am și mai uzate, dar știu cât de uzate sunt și atunci știu că probabilitatea de acvaplanare e mai mare cu cât am anvelopa mai uzată”, a adăugat Aur.

„Mai mult, asfaltul ăla fin înseamnă și probabilitate de acvaplanare mai mare. De ce? Pentru că apa este aruncată din fața anvelopei doar prin canale și nu și prin porii asfaltului. Când e asfalt din acela poros apa este aruncată și prin porii asfaltului, adică mai continuă într-un fel canalul anvelopei prin canalele din asfalt și atunci trebuie să știu pe ce asfalt merg, cu ce anvelope merg. Ce pot să adaptez? Ploaia nu o pot adapta, dar pot adapta viteza. Deci acvaplanarea care poate fi acvaplanarea adevărată, când toată mașina plutește și o scapi de sub control, dar poate fi una sau două roți și atunci poate fi o frânare mai neeficientă, bineînțeles aderența este mai mică și știu sigur că pe ploaie am aderență mai mică”, a mai punctat invitatul de la DC Conducem.

Trecerea prin apă mare

„Următorul pas este să știu ce fac când trec prin apă mai mare. Când trec prin apă mai mare, însemnând 5, 6, 10 cm, trebuie să știu că atunci când trec prin apă, apa aia va fi aruncată și poate să îmi ajungă la senzori și cu cât am o mașină mai modernă cu atât pericolul apei este mai mare. Înseamnă că dacă am o mașină veche, de aia din anii 80', 90', pot să trec prin apă până când aspiră motorul, în rest mașina n-are nimic. Când vorbim de mașină modernă înseamnă foarte multă electronică, foarte multe cabluri, foarte mulți senzori de la roți, din bară, de la motor, de la cutie, de la diferențiale, de la suspensie și fiecare senzor teoretic este bine protejat, practic nu prea le place la acei senzori și la acele cablaje când sunt băgate prin apă și atunci eviți să mergi tare apă, în orice caz cu o mașină modernă evit să trec prin apă mare”, a conchis Titi Aur.

