Şeful Volkswagen spune că reducerea costurilor este necesară după "decenii de probleme structurale"

Un program de reducere a costurilor la Volkswagen este inevitabil, pentru a remedia "decenii de probleme structurale" la constructorul auto german, a declarat directorul general Oliver Blume într-un interviu publicat duminică în cotidianul "Bild am Sonntag", preluat de Reuters.

"Cererea slabă din Europa şi câştigurile semnificativ mai mici în China sunt o dovadă a unor decenii de probleme structurale la VW", a spus Oliver Blume pentru "Bild am Sonntag".



Luni, preşedintele comitetului de întreprindere de la Volkswagen, Daniela Cavallo a dezvăluit că producătorul auto vrea să închidă cel puţin trei uzine, să elimine zeci de mii de locuri de muncă în Germania şi să reducă activităţile şi la restul uzinelor din cea mai mare economie a Europei, în ceea ce ar urma să fie o restructurare peste aşteptări.



Conducerea Volkswagen nu a confirmat aceste planuri dar miercuri a cerut angajaţilor să accepte o reducere salarială de 10%, susţinând că aceasta este singura modalitate prin care cel mai mare constructor european de automobile poate salva locurile de muncă şi să rămână competitiv.



În interviul pentru "Bild am Sonntag", Oliver Blume a menţionat în mod expres costurile ridicate ale operării în Germania drept unul din factorii care afectează competitivitatea Volkswagen, adăugând "costurile noastre din Germania trebuie reduse în mod semnificativ".



Nu poate exista flexibilitate cu privire la obiectivele vizând reducerea costurilor, numai cu privire la modul cum pot fi atinse, a subliniat Oliver Blume.



Potrivit "Bild am Sonntag", constructorul auto german a pus deoparte aproximativ 900 milioane de euro în raportul anual pentru punerea în aplicare a acestor măsuri de reducere a costurilor.



Portofoliul grupului Volkswagen este format din 12 mărci, printre care automobilele VW, Audi, Porsche, Skoda, Lamborghini, Seat, Bentley, dar şi camioanele MAN şi Scania.

