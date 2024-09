Titi Aur le dă dreptate românilor care merg în vacanţă în Bulgaria. Limitări fără logică, poliţişti la pândă

Concret, mai mulţi urmăritori ai emisiunii DC Conducem au spus că în Bulgaria limitările de viteză nu au logică, în multe zone. Specialistul a profitat de o excursie în ţara vecină şi a analizat lucrurile de care s-au plâns unii şoferi. Şi le-a dat dreptate!

"Am fost să văd raliul din Grecia, dar am şi verificat ce am vorbit noi în alte emisiuni. Într-adevăr, în Bulgaria, fiind atent de data aceasta după discuţiile din această emisiune, am putut să constat că în foarte multe locuri semnalizarea nu este logică, excesivă. Este un fel de exces de zel. Te frânează, îţi pune restricţie de viteză, fără motiv. Mergi cu 90 km/h, te frânează până la 60 km/h, în linie dreaptă, iar apoi revii la 90 km/h. Eşti într-o accelerare şi frânare permanentă. Şi trebuie să fii aşa, pentru că am văzut 7-8 maşini de poliţie în boscheţi, la propriu. Au doar acel aparat scos, cu cablu, şi stau foarte ascunşi. Te măsoară de la distanţă. Nici nu îţi poţi permite să mergi mai tare, pentru că au multe astfel de locuri de pândă.

Într-adevăr, sunt locuri unde te forţează să frânezi, deşi nu e logic. Nu ai ce face, însă, trebuie să respecţi legea. Dar pot confirma ceea ce au observat urmăritorii noştri", a declarat TIti Aur la DC Conducem.

Bulgaria este pe locul doi la accidente grave, după România. ”Sunt statistici pe care, dacă le analizezi și despici firul în patru, poți să afli foarte multe lucruri, dar sunt lucruri care se încadrează în regula generală. În primul rând, Bulgaria este a doua țară după noi la morți, răniți, sânge pe șosea din Europa. Este drept, însă, că la distanță mare. Noi suntem fruntașii, suntem detașați. Dar ei sunt pe locul 2, deci nici ei nu sunt foarte cuminți” a spus Titi Aur, la DCNewsTV.

Specialistul a menționat, de asemenea, că diferența dintre cele 500 de decese rutiere din Bulgaria și cele peste 1.500 de la noi, în 2023, poate fi explicată parțial prin faptul că România are o populație mai mare și mai mulți kilometri parcurși. Totuși, chiar și atunci când comparăm numărul de morți raportat la kilometrii parcurși, România are aproape dublu față de Bulgaria

