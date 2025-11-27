Prima măsură pe care vrea să o ia Ciucu ca Primar General

De ce? Pentru că a zis că trebuie mai întâi să înveţe situaţia şi abia apoi să stabilească priorităţile. Chiar dacă are multă experiență ca primar, consideră că este important să știe absolut tot despre Primăria București înainte de a face promisiuni.

Ciprian Ciucu are multă experiență administrativă

Ciprian Ciucu a spus că prima măsură ca primar al Capitalei este, de fapt, să înveți situația, apoi să prioritizezi, pentru că „asta înseamnă management”.

„E foarte fain să zici că vei face cine ştie ce, un proiect semnificativ sau ceva, voi chema directorii să mă informez şi voi învăţa tot ce nu ştiu despre această primărie, pentru că nu ştiu tot. Ca primar, ştiu multe, ca fost consilier general, ştiu multe, sunt mult mai bine pregătit decât alţii, dar nu ştiu în amănunt anumite proiecte, management, informare.

În primele două trei luni înveţi, la mine va fi mai scurtă perioada de învăţare pentru că deja ştiu, dar cine zice că se duce într-un nou job şi este competent în primele două-trei luni minte. În primul rând acumulezi informaţii, ţi le treci prin filtrul propriu, le înţelegi, după care încerci să le prioritizezi şi să dai sarcini. Management faci, cine spune că face altceva, nu face bine", a declarat Ciprian Ciucu la Antena 1.

