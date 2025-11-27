€ 5.0903
|
$ 4.3975
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0903
|
$ 4.3975
 
DCNews Stiri Prima măsură pe care vrea să o ia Ciucu ca Primar General
Data publicării: 08:30 27 Noi 2025

Prima măsură pe care vrea să o ia Ciucu ca Primar General
Autor: Anca Murgoci

ciprian ciucu _INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu Inquam Photos / Gyozo Baghiu / Ciprian Ciucu
 

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a evitat să spună care ar fi prima sa măsură ca edil.

De ce? Pentru că a zis că trebuie mai întâi să înveţe situaţia şi abia apoi să stabilească priorităţile. Chiar dacă are multă experiență ca primar, consideră că este important să știe absolut tot despre Primăria București înainte de a face promisiuni.

Ciprian Ciucu are multă experiență administrativă

Ciprian Ciucu a spus că prima măsură ca primar al Capitalei este, de fapt, să înveți situația, apoi să prioritizezi, pentru că „asta înseamnă management”.

„E foarte fain să zici că vei face cine ştie ce, un proiect semnificativ sau ceva, voi chema directorii să mă informez şi voi învăţa tot ce nu ştiu despre această primărie, pentru că nu ştiu tot. Ca primar, ştiu multe, ca fost consilier general, ştiu multe, sunt mult mai bine pregătit decât alţii, dar nu ştiu în amănunt anumite proiecte, management, informare.

În primele două trei luni înveţi, la mine va fi mai scurtă perioada de învăţare pentru că deja ştiu, dar cine zice că se duce într-un nou job şi este competent în primele două-trei luni minte. În primul rând acumulezi informaţii, ţi le treci prin filtrul propriu, le înţelegi, după care încerci să le prioritizezi şi să dai sarcini. Management faci, cine spune că face altceva, nu face bine", a declarat Ciprian Ciucu la Antena 1.

VEZI ȘI: Soluția lui Ciprian Ciucu pentru o Capitală fără poluare: „Bucureștiul poate redeveni un oraș respirabil” 

VEZI ȘI: Pe cine votează Leon Dănăilă la Primăria Capitalei 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
PPC blue România își extinde infrastructura de stații de încărcare și preia rețeaua Hermes Flow
Publicat acum 3 minute
Incendiu pe Autostrada Soarelui. Un camion încărcat cu nitrocalcar a luat foc / foto în articol
Publicat acum 16 minute
Românii, nepregătiți pentru urgențe: Doar 28% au un rucsac de evacuare pregătit
Publicat acum 17 minute
Probleme economice în Rusia: Cetățenii încep să resimtă la nivel personal efectele războiului din Ucraina
Publicat acum 22 minute
Liga Campionilor: Rezultatela partidelor și clasamentul
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 25 Noi 2025
Naționalizare mascată în România: Ai muncit să ai un apartament? Gata! Partidul vrea să îți ia munca de o viață
Publicat acum 11 ore si 37 minute
Atac armat lângă Casa Albă. Răsturnare de situație, anunț de ultimă oră al guvernatorului
Publicat acum 14 ore si 56 minute
SONDAJ alegeri locale București: Candidatul care anunță ultimele cifre. ”Sunt în fața tuturor”
Publicat pe 25 Noi 2025
Ucraina acceptă planul de pace modificat al lui Donald Trump
Publicat pe 26 Noi 2025
Ciucu îi bate obrazul lui Drulă: Mi-a pus o poreclă. Îl știam altfel / Cum l-a jignit candidatul USR
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close