George Simion cere desecretizarea şedinţei CSAT pentru anularea alegerilor prezidenţiale din 2024

Preşedintele AUR, George Simion, a solicitat, miercuri, în plenul Parlamentului, desecretizarea şedinţei CSAT pentru anularea alegerilor prezidenţiale din 2024. El a declarat că sprijină Strategia de Apărare a Țării prezentată în plen de președintele Nicușor Dan, însă în același timp a adus critici puternice la adresa șefului statului.

VEZI ȘI: Nicușor Dan: În SRI va fi creată o unitate care se va ocupa de corupție

"Această Strategie de securitate, de apărare naţională, pe care noi o votăm şi cu care suntem de acord, vrem să-i spunem (n.r. preşedintelui Nicuşor Dan) că nu suntem de acord cu discursul dumnealui. Cerem desecretizarea şedinţei CSAT pentru anularea alegerilor. Cerem ca acea şedinţă informală a Curţii Constituţionale, la fel stenogramele, să fie făcute publice, pentru că asta a promis domnul Nicuşor Dan în campanie", a declarat Simion, miercuri, de la tribuna Parlamentului.

George Simion îl acuză pe Nicușor Dan de "lipsă de respect"

Preşedintele AUR s-a arătat deranjat de plecarea şefului statului din plenul Parlamentului după discursul ţinut și a catalogat acest gest drept "lipsă de respect".

"O asemenea lipsă de respect şi de desconsiderare a Parlamentului României nu am văzut şi nu cred că a existat în ultimii 35 de ani. A venit Nicuşor Daniel Dan, a plecat Nicuşor Daniel Dan fără să asculte vocea poporului român prin reprezentanţii săi. De o lună de zile, domnul premier Ilie Bolojan este chemat aici, în faţa Parlamentului, nu găseşte o oră pentru Ora premierului, aşa cum îl obligă articolul 211 din Regulament", a spus Simion.

Simion: Strategia de securitate naţională trebuia să cuprindă combaterea sărăciei

Potrivit lui George Simion, în strategia de Apărare a Ţării trebuiau incluse măsuri pentru combaterea sărăciei.

"Strategia de securitate naţională trebuia, pe lângă abandonul şcolar şi activismul civic, să cuprindă combaterea sărăciei, trebuia să cuprindă o strategie de securitate alimentară, o strategie energetică a României. Securitatea energetică priveşte soarta cetăţenilor români, pentru că plătim facturi de două sau trei ori mai mari. În strategia de apărare naţională pe care noi o votăm nu am găsit ceea ce a spus Nicuşor Dan, că trebuie bani mai mulţi pentru Ucraina, în detrimentul învăţământului şi sistemului sanitar din România. Aşa că votăm contra faţă de Nicuşor Dan şi votăm pentru Strategia de apărare naţională", a adăugat Simion.

Precizăm că Parlamentul României a adoptat, miercuri, în şedinţă comună, Hotărârea pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030. Au fost înregistrate 314 voturi "pentru", 43 'împotrivă' şi 3 abţineri.