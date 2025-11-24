Impozit pe sere și solarii. Fermierii sunt disperați. George Simion: Este ultimul lor gest de disperare

George Simion spune că ideea unor noi biruri pe spatele fermierilor i-ar putea determina pe"să ia din nou drumul Spaniei şi Italiei".

Fermierii din Slatina, disperați din cauza problemelor din agricultură

George Simion, prezent luni seara, la Slatina, a afirmat că fermierii din judeţ sunt "disperaţi" din cauza dificultăţilor pe care le au în desfacerea produselor, a lipsei irigaţiilor şi infrastructurii. Totul se întâmplă din cauza dobânzilor "cămătăreşti", afirmă președintele AUR.

George Simion, "supărat să văd atâţia fermieri disperaţi"

"Ultima oară când am venit la voi, era Festivalul Recoltei, ne-au chemat cei de la Asociaţia Tinerilor Fermieri Olt, cu domnul preşedinte Florin Ciobanu care este aici, în sală, şi m-a supărat să văd atâţia fermieri disperaţi. Disperaţi de lipsa pieţei de desfacere şi chiar dacă aveţi un ministru al Agriculturii care e de aici, adevărat, problema asta nu se rezolvă.

Fermierii de aici, din Izbiceni şi din alte zone legumicole, nu au unde să-şi vândă marfa, pentru că acţionariatul la supermarketurile de aici, din Olt şi din toată ţara, în mare parte nu mai este românesc şi preferă produsele din altă ţară decât produsele fermierilor români. Erau disperaţi de lipsa de irigaţii, erau disperaţi de lipsa de infrastructură, erau disperaţi de dobânzile cămătăreşti la care sunt obligaţi să se împrumute de la an la an", a spus Simion.

George Simion cataloghează impozitele pe solarii ca fiind "hoţeşti"

"Şi vreau să vă zic că dacă mulţi dintre ei mai aveau o speranţă să nu ia din nou drumul Italiei, al Spaniei şi Angliei, cu noile taxe şi impozite anunţate de acest guvern criminal şi-au pierdut şi ultima speranţă. Impozit pe magazii, 50% din impozitul pe clădiri. Impozit pe solarii, pentru că mergea foarte bine agricultura, exact ce era nevoie. Impozit pe pătule. (...) Este ultimul lor gest de disperare şi trebuie noi, ca ultima speranţă a poporului român, să ne opunem acestor impozite hoţeşti", a declarat George Simion, la conferinţa de alegeri a organizaţiei AUR Olt, potrivit Agerpres.

