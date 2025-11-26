Nicușor Dan: În SRI va fi creată o unitate care se va ocupa de corupție

În declarațiile de presă pe care le-a făcut miercuri, în Parlament, după ce a prezentat Strategia Națională de Apărare a României (2-25-2030), președintele Nicușor Dan a precizat că serviciile secrete trebuie să se implice în lupta împotriva corupției.

„SRI-ul este un serviciu de informații care are o împărțire pe departamente care decurge din strategie și după aceea din planul de implementare. Și aceste departamente, unele se ocupă de contraspionaj, altele se ocupă de sabotaj, de crimă organizată, de fel de fel de lucruri. Prin faptul că am pus în strategie foarte explicit capitolul corupție vom avea o unitate sau o secțiune din cadrul SRI-ului care se va ocupa de corupție și va culege ... singura sa sarcină va fi să culeagă informații despre fenomenul corupției”, a spus Nicușor Dan.

Potrivit președintelui, chiar ”Strategia prevede implicarea serviciilor de informaţii în colectarea datelor cu privire la corupţie, fără însă să depăşim graniţa între sistem de informaţii şi sistem de justiţie, şi corectarea mecanismelor legislative şi administrative care întârzie judecarea faptelor de corupţie şi dau sentimentul publicului că nu se întâmplă nimic în această zonă”.

Kovesi, șef la SRI?

Întrebat dacă o va numi pe Laura Codruța Lovesi ca șef la Serviciul Român de Informații, președintele României, Nicușor Dan a precizat:

„Răspunsul meu este negativ”, a spus președintele Nicușor Dan.