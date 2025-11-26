€ 5.0903
DCNews Politica Personalități politice Nicușor Dan: În SRI va fi creată o unitate care se va ocupa de corupție
Data actualizării: 15:51 26 Noi 2025 | Data publicării: 15:45 26 Noi 2025

Nicușor Dan: În SRI va fi creată o unitate care se va ocupa de corupție
Autor: Ioan-Radu Gava

presedintele romaniei nicusor dan cotroceni Președintele Nicușor Dan la declarații, la Palatul Cotroceni. Sursa foto: Agerpres
 

Președintele Nicușor Dan a spus că serviciile secrete trebuie să se implice în lupta împotriva corupției.

În declarațiile de presă pe care le-a făcut miercuri, în Parlament, după ce a prezentat Strategia Națională de Apărare a României (2-25-2030), președintele Nicușor Dan a precizat că serviciile secrete trebuie să se implice în lupta împotriva corupției.

„SRI-ul este un serviciu de informații care are o împărțire pe departamente care decurge din strategie și după aceea din planul de implementare. Și aceste departamente, unele se ocupă de contraspionaj, altele se ocupă de sabotaj, de crimă organizată, de fel de fel de lucruri. Prin faptul că am pus în strategie foarte explicit capitolul corupție vom avea o unitate sau o secțiune din cadrul SRI-ului care se va ocupa de corupție și va culege ... singura sa sarcină va fi să culeagă informații despre fenomenul corupției”, a spus Nicușor Dan.

Potrivit președintelui, chiar ”Strategia prevede implicarea serviciilor de informaţii în colectarea datelor cu privire la corupţie, fără însă să depăşim graniţa între sistem de informaţii şi sistem de justiţie, şi corectarea mecanismelor legislative şi administrative care întârzie judecarea faptelor de corupţie şi dau sentimentul publicului că nu se întâmplă nimic în această zonă”.

Kovesi, șef la SRI?

Întrebat dacă o va numi pe Laura Codruța Lovesi ca șef la Serviciul Român de Informații, președintele României, Nicușor Dan a precizat:

„Răspunsul meu este negativ”, a spus președintele Nicușor Dan.

