Tensiuni între PNL și USR după decizia CCR privind "amendamentul Fritz". Chirieac arată singura "punte de legătură" dintre cele două partide

Imagine cu Dominic Fritz și Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Alianța dintre PNL și USR pare să se prăbușească după decizia CCR de a declara constituțional "amendamentul Fritz". Analistul politic Bogdan Chirieac a spus ce ar putea urma.

Alianța dintre PNL și USR pare să se prăbușească după ce Curtea Constituțională a României a declarat constituțional amendamentul din Legea ANI care îl lasă fără mandat de primar al Timișoarei pe Dominic Fritz. Cel puțin asta pare dacă ne uităm la liberalii care își critică acum partenerii de guvernare.

Ionuţ Gaiţă, preşedintele PNL Timişoara, a declarat că Dominic Fritz nu a făcut nimic să pregătească oraşul pentru un asemenea blocaj, în timp ce liberalul Pavel Popescu i-a numit pe miniștrii USR "clovni temperamentali nebuni după like-uri".

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"După câteva luni de amorțeală, de paralizie în fața unui asalt cum rar am văzut în ultimii ani, statul român se trezește printr-o decizie a Curții Constituționale în care eu am crezut ca cetățean, 100%, cu toată ființa mea. Colegii domnului Fritz, care știu bine despre ce vorbesc, deoarece inclusiv ei discutau deschis subiectul la petrecerile ambasadelor date pe parcursul acestei veri, se bucură și ei.

Și nu mă refer la unul ca Miruță sau una ca Buzoianu, acești clovni temperamentali nebuni după like-uri, pregătiți demult să facă amândoi giumbușlucul final pentru a-i fura partidul domnului Fritz, ci la acei foști colegi parlamentari din USR, responsabili, care înțeleg în detaliu impactul acestui asalt asupra statului român", a scris Popescu pe pagina sa de Facebook. Declarațiile lui Ionuţ Gaiţă le poți vedea AICI.

Bogdan Chirieac: Reacțiile peneliștilor, edificatoare

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat subiectul în cadrul emisiunii "Tu Decizi" de la Realitatea Plus, moderată de Nicoleta Cone, afirmând că "liberalii autentici" nu au ce căuta lângă useriști pentru că au concepte politice total diferite. Potrivit lui, singura "punte de legătură" dintre cele două partide este premierul interimar Ilie Bolojan.

"Liberalii autentici nu au ce căuta lângă useriști, nu au ce căuta lângă "ai mei". Sunt concepte politice total diferite. Liberalii, ca și pesediștii, sunt partide conservatoare, unul de stânga, unul de dreapta. Progresiștii sunt altceva. Unirea, puntea de legătură, punctul de contact între cele două partide este domnul Ilie Bolojan, care este mai mult userist decât liberal. Deci ce-am văzut acum, reacțiile liberalilor, inclusiv reacția președintelui PNL Timișoara, sunt edificatoare. Eu n-am știut că domnul Dominic Fritz n-a făcut nimic în mandatul său de primar. Nu am știut, credeți-mă. Am crezut că e neamț și că a făcut ceva, deși Klaus Iohannis n-a fost un exemplu bun. Ionuţ Gaiţă a făcut o analiză obiectivă a situației din Timișoara, care e dezastruoasă", a declarat Bogdan Chirieac.

"PNL, nemulțumit că a fost luat ostatic de USR"

Totuși, în pofida criticilor lansate de unii liberali la adresa celor din USR, "Ilie Bolojan nu va renunța la Dominic Fritz", spune Bogdan Chirieac. Chiar dacă Fritz își va pierde mandatul de primar al Timișoarei, el va rămâne președintele partidului, potrivit analistului politic.

"Eu cred că domnul Dominic Fritz își va păstra funcția de președinte al USR. Am văzut acum sentimentul clar din PNL, care nu e mulțumit de faptul că a fost luat ostatic de USR. Nu e mulțumit, dar n-au ce face, iar alianța va rămâne, fiindcă aici nu e vorba de Partidul Național Liberal, de mult numai e vorba de PNL, aici e vorba de Ilie Bolojan și ambiția sa de a ajunge președintele României. Dacă are vânt în pupă, va ajunge! Dacă se va ajunge la suspendarea lui Nicușor Dan, va ajunge mai repede.

"Ghinionul" lui Bolojan

A avut ghinion în ultima vreme cu toate scandalurile din care a făcut parte, inclusiv asta cu combustibilul și cu energia, dar propaganda lucrează și la nivelul de finanțare și bugetare pe care îl are, să știți că albul devine negru și negru devine alb. Deci, deocamdată, vedeți că fără ezitare e în stare să sacrifice 770 de milioane de euro pentru România, numai pentru a-și păstra scaunul de primar, fără să clipească. Sigur, e contestabilă decizia Curții Constituționale, dar câte decizii contestabile n-au fost la CCR? Sigur că e nevoie de o reformă a Curții Constituționale. Da, e nevoie, dar până acum n-am auzit USR-ul să ceară acestă reformă. Acum brusc USR-ul cere turul doi înapoi și spune că Curtea Constituțională, a PSD-ului, anulează a doua oară alegerile. Pe bune? CCR-ul este al PSD-ului? Când vreodată Justiția a fost a PSD-ului? Poate înainte de anul 2000, dar nu după? Războiul româno-român a avut drept principală victimă, vinovat - nevinovat, PSD-ul", a mai spus Chirieac.

Cui îi este adresat, de fapt, discursul USR-ului

Întrebat apoi pentru cine este de fapt acest discurs public al USR-ului în care vinovat pentru toate relele lumii este PSD-ul, Bogdan Chirieac a spus: "Pentru talibanii pe care îi are acest partid. Acest partid a plecat cu speranță. Cum le spuneam noi cu un pic de ironie, sunt tineri, frumoși și liberi... Erau tineri educați, tineri care nu mai suportau ineficiența statului și partidele care s-au succedat la putere, PSD, PNL, partidele tradiționale, cu tot ce s-a întâmplat aici - sigur că ele au avut și meritul fundamental că au băgat România în UE și în NATO - acum vine USR-ul și spune că PSD-ul vrea să ducă România în URSS. Pe bune?".

"Acești tineri frumoși și liberi au aplaudat în decembrie când același CCR a anulat alegerile"

"Acești tineri frumoși și liberi au aplaudat în decembrie când același CCR a anulat alegerile. Acum vine USR și spune că cei de la PSD, prin pixul CCR au anulat votul românilor. Păi prima dată, în decembrie, cum le spuneți dumneavoastră - "talibanii lor", tinerii frumoși și liberi, au fost de acord cu ce a făcut CCR", a punctat apoi jurnalista Nicoleta Cone.

"Păi atunci erau rușii. Nu mai sunt ruși acum?", a întrebat retoric Chirieac.

Întrebat apoi de ce unora li s-ar putea părea coerent mesajul celor de la USR, Bogdan Chirieac a spus: "Pentru că statul pe care îl vedem acum nu face mai nimic pentru cetățenii care îl plătesc, din cauza asta. (...) Statul este cea mai mare vulnerabilitate la adresa României".