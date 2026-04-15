România a tras de timp în procesul cu Pfizer, recunoaște Marcel Ciolacu. Cine putea decide asupra achiziției de vaccinuri, dar ”nu a acționat în niciun fel”

Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, a spus, astăzi, la Spitalul Universitar din București, că Guvernul României era conștient că riscă să piardă procesul cu Pfizer încă din 2023, dar a încercat să tragă de timp: a lăsat compania farmaceutică să dea statul român în judecată astfel încât să întârzie plățile către producătorul de vaccinuri. Marcel Ciolacu mai spune că, din cunoștințele sale, Alexandru Rafila a fost doar țap ispășitor în acest context. ”A avut-o servită” spune fostul premier. ”Nu e nimeni de la PSD vinovat” afirmă Marcel Ciolacu, adăugând că nu știe cum s-a semnat pe o astfel de cantitate de vaccinuri ”imensă”: ”Dacă dvs. aveți vreo explicație, vorbim” le-a spus el jurnaliștilor.

Marcel Ciolacu: Credeați că puteam câștiga cu Pfizer, când vaccinurile erau la noi în depozit?

Marcel Ciolacu a mai subliniat: ”Credeați că puteam câștiga vreun proces cu Pfizer? Vaccinurile erau la noi în depozit. Am înțeles că am vrut să ne judecăm, dar care a fost temeiul? Dacă eu vă iau mașina, trebuie să v-o plătesc, vă las să mă dați în judecată ca să mai trag de timp. Nu era evident?”. El a întărit: ”Era foarte greu să câștigăm. Acea comandă era făcut, ni s-a livrat”, transmite Digi24.

Dar cine putea să schimbe situația?

Vaccinurile anti-COVID-19 au fost achiziționate printr-un mecanism comun, Comisia Europeană negociind acordurile pentru statele membre. La nivel național, dacă România voia să facă modificări în achiziția de vaccinuri anti-COVID-19, decizia nu aparținea unui ministru, unui Minister. Ca țara noastră să refuze tranșe de vaccinuri, Executivul, la nivel de prim ministru, trebuia să ia o decizie, printr-un memorandum, una care să fie aprobată în ședința de Guvern. Fără această decizie de la vârf, niciun ministru nu avea baza legală pentru a angaja sau, din contră, dezangaja statul român. Doar după ce Guvernul adopta acel memorandum, un minister, precum cel al Sănătății, dar nu numai, avea putere de decizie.

Alexandru Rafila, atunci ministru al Sănătății, afirmă, inclusiv astăzi, într-un interviu, că, la acea vreme, l-a informat personal și informal pe premierul de atunci, dar ”în ciuda faptului că era o urgență, având un termen foarte scurt de răspuns către Pfizer și Comisia Europeană, nu a acționat în niciun fel”. Alexandru Rafila a spus, ulterior, la Digi24, că a prezentat premierului două variante, dar nu a primit răspuns, adăugând că el, ca ministru, nu avea bază legală, nici bani ca să plătească. ”Era necesară OUG” spune el.