Data publicării: 21:00 02 Noi 2025

Haos pe Autostrada Moldovei la Buzău! „E ca pe Autostrada Soarelui în iulie! Am făcut cu o oră mai mult decât pe E85”
Autor: Anca Murgoci

AUTOSTRADA Agerpres
 

A fost „aproape” finalizat lotul 2 din Autostrada Moldovei, dar lucrurile nu sunt chiar așa simple precum par.

Elena Cristian, analist DC Business, a relatat o experiență familiară multor șoferi: Traficul sufocant de pe Autostrada Moldovei (A7).

Autostrada A7 Mizil–Buzău s-a deschis, dar bătaia de joc continuă. La noi niciodată nu este așa simplu: În loc să se dea drumul la trafic complet pe autostradă până în nodul trifoi A7-DN2 aflat pe lotul vecin, executat de Nurol, doar încărcarea spre București se face prin acest punct. Șoferii care vin dinspre Ploiești trebuie să iasă de pe A7 la kilometrul 47, pe DJ 203G, și să intre prin localitățile Stâlpu, Pietrosu, Costești sau Spătaru, în loc să poată evita complet aceste zone.

„Am plecat în zori la Focșani, pe o ceață de nu-ți vedeai botul mașinii. M-am bucurat de autostradă, de liniștea din trafic și nici nu am simțit tronsonul neterminat. Seara, Waze îmi arăta două ore și 15 minute până acasă. Wow, Eleno, ce noroc pe tine!”, scrie analista DC Business.


Drumul, însă, s-a transformat rapid într-un coșmar rutier

„Totul bine și frumos până la intrarea în Buzău. Brusc… o mare de mașini, vorba cântecului milioane de lumini pe stradă. Primul gând a fost că moldovenii, auzind că dl. Ciolacu va fi președintele CJ-ului, au venit să cucerească Buzăul. Dar nu, erau bucureștenii care se întorceau acasă pe Autostrada Moldovei”.


Elena Cristian a remarcat ironia situației: Buzăul nu este în Moldova, dar nici autostrada nu e completă.

„Pe ciotul rămas am stat cât am mers pe toată autostrada. Iar pe Autostrada Moldovei, în noiembrie, e ca pe Autostrada Soarelui în iulie”, a mai zis Elena Cristian.


Ea a tras o concluzie amară despre infrastructura rutieră și realitatea din teren: „Am făcut până acasă cu o oră mai mult decât făceam pe E85, înainte de Autostrada neterminată”.

Iată textul integral:

„Am plecat în zori la Focșani, pe o ceață de nu-ți vedeai „botul” mașinii, cum se spune în Moldova. M-am bucurat de autostradă, de „liniștea” din trafic și nici nu am simțit tronsonul neterminat.

Seara, Waze îmi arată 2 ore și 15 minute până în curte. „Wow, Eleno, ce noroc pe tine!” Nici măcar de la Casa Presei până la Crevedia nu prinzi un timp așa de bun. Totul bine și frumos până la intrarea în Buzău. Brusc… o mare de mașini, vorba cântecului „milioane de lumini pe stradă”.

Primul gând a fost că moldovenii, auzind că dl. Ciolacu va fi președintele CJ-ului, au venit să cucerească Buzăul, să-l facă… colonie.

Dar nu, erau doar bucureștenii care se întorceau acasă pe Autostrada Moldovei (și cum Buzăul nu e în Moldova, știți povestea… nici autostrada nu e în Buzău).

În concluzie, pe ciotul rămas am stat cât am mers pe toată autostrada. Iar pe Autostrada Moldovei, în noiembrie, e ca pe Autostrada Soarelui în iulie.

Și, da… am făcut până acasă cu o oră mai mult decât făceam pe E85 înainte de autostrada neterminată”.

