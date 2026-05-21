€ 5.2358
|
$ 4.5179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2358
|
$ 4.5179
 
DCNews Stiri Un lift s-a prăbușit la Ministerul Transporturilor: 6 persoane rănite
Data publicării: 21 Mai 2026

BREAKING NEWS Un lift s-a prăbușit la Ministerul Transporturilor: 6 persoane rănite
Autor: Tiberiu Vasile

Lift Foto: Unsplash
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Șase persoane au fost rănite după ce un lift s-a prăbușit în clădirea Ministerului Transporturilor. Incidentul a avut loc în condiții încă neclare, iar autoritățile au intervenit la fața locului.

Un incident grav a avut loc la Ministerul Transporturilor, unde șase persoane au fost implicate într-un accident după ce cabina unui lift s-a prăbușit brusc în interiorul clădirii Palatului CFR, conform România TV. Potrivit informațiilor inițiale, cele șase persoane sunt reprezentanți ai Metrorex și ai unei bănci, aflați la o întâlnire programată în sediul instituției.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje de poliție și pompieri, precum și echipaje medicale, pentru a acorda primul ajutor victimelor și pentru a asigura zona.

În acest moment, trei persoane vor fi transportate la spital pentru investigații suplimentare, ca urmare a acuzelor medicale.

Persoanele aflate în lift au fost evacuate

Potrivit primelor informații, persoanele aflate în lift au fost evacuate, iar una dintre acestea a suferit dureri la nivelul gleznei, primind îngrijiri medicale la fața locului. Ancheta urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs incidentul. 

Unele surse susțin că ieri ar fi fost efectuate lucrări de mentenanță la liftul implicat în incident, însă informațiile nu au fost confirmate oficial. Pe de altă parte, sursele România TV  afirmă că nu există date clare privind ultima revizie tehnică. În trecut, în aceeași clădire ar mai fi existat incidente similare legate de funcționarea lifturilor. Autoritățile urmează să stabilească exact care dintre aceste informații se confirmă și în ce condiții s-a produs incidentul.

În urmă cu scurt timp, ISU B-IF a intervenit la Palatul CFR, pe bulevardul Dinicu Golescu.

La fața locului intervin două echipaje SMURD și două autospeciale.

Știre în curs de actualizare...

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
ANM, avertizare generală de furtuni / Cod Galben de vânt. Prognoza meteo specială pentru Capitală
Publicat acum 22 minute
Un lift s-a prăbușit la Ministerul Transporturilor: 6 persoane rănite
Publicat acum 31 minute
Rusia transferă muniții nucleare în Belarus într-un exercițiu militar de mare amploare
Publicat acum 47 minute
Mihnea Costoiu, rectorul UPB, numit în Grupul European la Nivel Înalt pentru Competențe al Comisiei Europene
Publicat acum 53 minute
România, criticată pentru lipsa de influență la Bruxelles. Georgiana Teodorescu (ECR): Peștele de la București se strică
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 36 minute
Horoscop 21 mai 2026. Soarele intră în Gemeni. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 46 minute
Explozie în Germania. O româncă de 25 de ani, găsită sub dărâmături. Era în prima zi de vacanță
Publicat acum 2 ore si 34 minute
BANCUL ZILEI: Dilema unui bărbat
Publicat acum 2 ore si 15 minute
Trei mari sărbători se suprapun joi, 21 mai. Ce mai celebrăm astăzi, pe lângă Sfinții Constantin și Elena
Publicat acum 1 ora si 53 minute
Accident grav pe un bulevard din Iași, cu șase victime. Un copil de 2 ani a fost proiectat prin geam
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close