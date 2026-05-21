Un lift s-a prăbușit la Ministerul Transporturilor: 6 persoane rănite

Un incident grav a avut loc la Ministerul Transporturilor, unde șase persoane au fost implicate într-un accident după ce cabina unui lift s-a prăbușit brusc în interiorul clădirii Palatului CFR, conform România TV. Potrivit informațiilor inițiale, cele șase persoane sunt reprezentanți ai Metrorex și ai unei bănci, aflați la o întâlnire programată în sediul instituției.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje de poliție și pompieri, precum și echipaje medicale, pentru a acorda primul ajutor victimelor și pentru a asigura zona.

În acest moment, trei persoane vor fi transportate la spital pentru investigații suplimentare, ca urmare a acuzelor medicale.

Persoanele aflate în lift au fost evacuate

Potrivit primelor informații, persoanele aflate în lift au fost evacuate, iar una dintre acestea a suferit dureri la nivelul gleznei, primind îngrijiri medicale la fața locului. Ancheta urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs incidentul.

Unele surse susțin că ieri ar fi fost efectuate lucrări de mentenanță la liftul implicat în incident, însă informațiile nu au fost confirmate oficial. Pe de altă parte, sursele România TV afirmă că nu există date clare privind ultima revizie tehnică. În trecut, în aceeași clădire ar mai fi existat incidente similare legate de funcționarea lifturilor. Autoritățile urmează să stabilească exact care dintre aceste informații se confirmă și în ce condiții s-a produs incidentul.

În urmă cu scurt timp, ISU B-IF a intervenit la Palatul CFR, pe bulevardul Dinicu Golescu.

La fața locului intervin două echipaje SMURD și două autospeciale.

