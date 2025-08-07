Influencerițe urmărite de o apariție surpriză în largul Mării Ionice, Grecia: ”De departe părea drăguț!”- Video

Două tinere aflate în vacanță în Grecia au avut parte de aventura vieții lor.

În timpul unei plimbări cu barca în Marea Ionică, în apropiere de insula nelocuită Atokos, Grecia, două femei, cunoscute în mediul online, au hotărât să facă snorkeling. Ele nu și-au putut închipui ce a urmat. Chiar în timp ce înotau au avut parte de o întâlnire surpriză cu... un mistreț. Animalul sălbatic a apărut brusc în apă și a început să înoate în direcția lor, fapt care le-a făcut să se îndrepte rapid înapoi către barcă, notează presa italiană.

”De departe părea drăguț”, a relatat una dintre fete. Prietena ei se aude, într-un clip devenit viral, strigând: ”Mișcă-te, vine spre tine!”. Imaginile postate pe o rețea socială arată momentul în care cele două înoată rapid spre barcă.

Video

@rtl1025 ????Una nuotata tranquilla si è trasformata in un momento di tensione per due influencer, che sono state inseguite da un cinghiale. È successo in Grecia, sull'isola di Atokos, nel Mar Ionio. ???? @aleks_jevtic ♬ suono originale - RTL102.5

Insula Atokos, care este situată în Marea Ionică, este renumită pentru peisajele sălbatice, dar și pentru mistreți. Originea acestora este necunoscută, însă prezența lor nu este ceva special pentru cei obișnuiți cu zona.

Din fericire, influencerițele au reușit să scape de porcul mistreț, urcând la bordul ambarcațiunii.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News