Elicopter american doborât de Iran deasupra Strâmtorii Ormuz: Trump promite răzbunare

Donald Trump, președintele american/Elicopter Apache . Sursa foto: Agerpres/Unsplash. Colaj DCNews

Președintele american Donald Trump a declarat marți că Statele Unite vor răspunde la cel mai recent atac al Iranului, care a dus la doborârea unui elicopter Apache aflat în patrulare deasupra Strâmtorii Ormuz.

Președintele Donald Trump a declarat marți că Statele Unite „vor răspunde”, acuzând Iranul că a doborât un elicopter Apache aflat în patrulare deasupra Strâmtorii Ormuz.

Cei doi piloți implicați în atac „sunt în siguranță și nu au fost răniți”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social. „Cu toate acestea, Statele Unite trebuie, în mod necesar, să răspundă la acest atac”, a adăugat el, potrivit CNBC.

Președintele american nu a precizat, însă, cum va arăta răspunsul SUA. Postarea sa arată că tensiunile cu Iranul sunt pe cale să escaladeze din nou, în ciuda faptului că afirmase, cu doar câteva ore mai devreme, că un acord cu Teheranul ar putea fi încheiat chiar în această săptămână.

Trump, declarație contradictorie la câteva ore distanță

Cele două părți se află în etapele finale ale unui „acord foarte, foarte bun” care ar opri Iranul să obțină arme nucleare și ar redeschide complet Strâmtoarea Ormuz „imediat după semnare”, a spus Trump după ce a părăsit un meci din finala NBA la New York, în noaptea de luni spre marți.

Un astfel de acord ar putea fi semnat „în două sau trei zile”, a adăugat Trump. Totuși, el a susținut în mod repetat pe parcursul războiului, care a depășit pragul de 100 de zile duminică, că Statele Unite și Iranul sunt pe punctul de a semna un acord. Precizăm că până acum nu a fost semnat niciun acord.

Incidentul nu a fost, inițial, atribuit Iranului

Comentariile lui Trump au venit la câteva ore după incidentul cu elicopterul, potrivit Comandamentului Central al SUA (U.S. Central Command), care a declarat marți dimineață că un elicopter american AH-64 Apache s-a prăbușit „în apropierea coastei Omanului” luni seara la ora 19:33 (ET).

CENTCOM nu a acuzat inițial Iranul pentru doborârea aparatului, precizând într-un comunicat că incidentul este în curs de investigare. Cei doi militari implicați în accident au fost salvați în aproximativ două ore de către Forțele Navale Centrale ale SUA și Divizia 82 Aeropurtată, a transmis CENTCOM.

Reacția Teheranului

Iranul nu a revendicat direct responsabilitatea pentru doborârea elicopterului, însă unele surse iraniene au comentat incidentul.

„Cam atât despre afirmațiile că armata iraniană ar fi fost anihilată!”, a scris televiziunea oficială iraniană Press TV pe Telegram, ca reacție la postarea lui Trump pe Truth Social.

Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele parlamentului iranian, a transmis un mesaj amenințător pe platforma X, scriind: „Preferăm limbajul diplomației, dar vorbim mult mai fluent alte limbaje”.

„Încălcați-vă angajamentele și vom trece la ceea ce știm să facem cel mai bine. Călăriți calul pe care l-ați încălecat!”, a adăugat Ghalibaf.