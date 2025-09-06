Data publicării:

Italia merge împotriva curentului european al taxării. Cum a devenit Milano adăpostul miliardarilor planetei

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Stiri
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Italia se desprinde de trendul european al taxării mai dure și, prin impozitul forfetar, transformă Milano într-un magnet pentru miliardarii lumii.

În timp ce multe state europene au ales să crească taxele pentru cei foarte înstăriți, Italia a mers în direcția opusă și a devenit un pol de atracție pentru marii miliardari ai lumii. Regimul fiscal cu taxă unică, introdus în 2017, a transformat Milano într-un hub al luxului și al investițiilor, atrăgând figuri celebre din afaceri și finanțe.

Deși în 2024 impozitul forfetar anual aplicat veniturilor din afara Italiei s-a dublat la 200.000 de euro (aproximativ 233.000 de dolari), interesul pentru „la dolce vita” a rămas ridicat. „Acești oameni trăiesc un nivel al bogăției care depășește cu mult 200.000 de euro pe an”, a explicat Matteo Pella, broker senior la Berkshire Hathaway HomeServices. „E ca și cum ai spune: azi cafeaua costă doi euro, mâine patru. Nu vei renunța la cafea din cauza asta.”

Printre noii rezidenți se numără nume sonore: Nassef Sawiris, cel mai bogat om din Egipt și coproprietar al clubului Aston Villa, dar și Richard Gnodde, vicepreședinte Goldman Sachs. Potrivit estimărilor Henley & Partners, până la finalul anului numărul persoanelor cu avere ridicată care se stabilesc în Italia ar putea ajunge la 3.600.

Milano, epicentrul noilor averi

Orașul lombard, cunoscut pentru modă și finanțe, a devenit centrul noii elite internaționale. Cluburi exclusiviste precum The Wilde și Casa Cipriani răspund cererii unei clientele sofisticate. „Milano s-a schimbat enorm. Nu mai este doar un oraș industrial și al modei – acum atrage investitori, creativi și un public global”, a spus Anna Cipriani, directoare de membri la Casa Cipriani Milano.

Afluxul de capital a dus la explozia pieței imobiliare, mai ales în Toscana, pe Riviera Italiană și în orașele istorice Roma, Veneția și Florența. Totuși, Milano și zona lacurilor rămân cele mai căutate destinații. „Suntem la prețuri record acum”, spune Pella de la biroul BHHS de la Lacul Como. „În cinci ani am avut creșteri de două cifre. În viitor, estimăm o creștere stabilă de 3–4% anual.”

Datele Tecnocasa confirmă: locuințele din Milano s-au scumpit cu 49% din 2017, în timp ce în restul marilor orașe creșterea a fost de doar 10,9%. Knight Frank prognozează o nouă creștere de 3,5% pentru piața imobiliară de lux din Milano în 2025. „Cei bogați cumpără cu pasiune. Fac și calcule, desigur, dar sunt dispuși să cheltuiască sau chiar să plătească mai mult pentru o proprietate unică, fie că e vorba de o priveliște sau de o locație excepțională”, a adăugat Pella.

Fenomen global al migrației bogăției

La nivel internațional, relocarea milionarilor s-a intensificat. În ultimii zece ani, numărul lor aproape s-a triplat, atingând un maxim în 2024, iar tendința va continua în următorii doi ani. State precum Franța și Elveția pregătesc taxe mai dure, iar Marea Britanie a eliminat recent controversatul regim „non-dom”, ceea ce a determinat un val de bancheri să se mute în orașe europene mai prietenoase fiscal, inclusiv Milano.

Atracția Italiei constă în simplitatea sistemului: o plată unică anuală de 200.000 de euro oferă scutiri de impozite pentru venituri și active externe timp de 15 ani. Măsura se aplică atât străinilor, cât și italienilor care au trăit cel puțin nouă ani în afara țării.

Impact și critici

Succesul schemei nu este lipsit de controverse. Economiștii avertizează că aportul la buget este redus în comparație cu deficitul Italiei și că efectele se resimt inegal, în beneficiul doar anumitor zone. Totuși, mediul de afaceri vede lucrurile diferit. „Când oamenii se mută aici, apar noi hoteluri, companii și oportunități. Investițiile atrag alte investiții”, a explicat Anna Cipriani.

Astfel, Milano devine nu doar capitala modei, ci și scena principală a unui fenomen global: migrația miliardarilor în căutarea unui climat fiscal relaxat și a unui stil de viață rafinat, conform CNBC.

CITEȘTE ȘI: Karol Nawrocki, vizită de forță în Italia. Gestul simbolic pe care l-a făcut președintele suveranist al Poloniei / foto

