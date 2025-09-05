Karol Nawrocki, vizită de forță în Italia. Gestul simbolic pe care l-a făcut președintele suveranist al Poloniei / foto

Karol Nawrocki, președintele suveranist din Polonia, a ajuns ieri la Roma, unde s-a întâlnit cu premierul italian Giorgia Meloni.

Președintele Karol Nawrocki a ajuns ieri la Roma, unde s-a întâlnit cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni. O înregistrare video a primirii a fost publicată pe pagina de Facebook a Cancelariei Prezidențiale de la Varșovia. Azi, este programat să se întâlnească cu Papa Leon al XIII-lea și cu președintele italian Sergio Mattarella.

Întâlnirea cu Giorgia Meloni a avut loc la biroul acesteia, Palazzo Chigi din Roma. Aceasta este prima întâlnire dintre noul președinte polonez și șeful guvernului italian.

Karol Nawrocki, gest simbolic

Într-un gest simbolic de mare însemnătate pentru Polonia, Karol Nawrocki a mers la mormântul fostului Papă Ioan Paul al II-lea, polonez, unde a depus o coroană de flori.

Karol Nawrocki a ajuns la Roma direct din Washington, D.C., unde s-a întâlnit miercuri la Casa Albă cu președintele american Donald Trump.

Papa Ioan Paul al II-lea, născut Karol Józef Wojtyła la 18 mai 1920 în Wadowice, Polonia, a fost primul papă de origine slavă și primul neitalian după mai bine de patru secole. A devenit papă în 1978 și a avut unul dintre cele mai lungi pontificate din istorie, până la moartea sa în 2005. Proveniența sa poloneză a avut o mare importanță, întrucât a inspirat mișcările anticomuniste din Europa de Est, mai ales în țara natală, unde a sprijinit solidaritatea și libertatea religioasă.

A fost beatificat la 1 mai 2011 de către Papa Benedict al XVI-lea și sanctificat (canonizat) la 27 aprilie 2014 de către Papa Francisc, alături de Papa Ioan al XXIII-lea. Ioan Paul al II-lea este amintit ca un lider spiritual cu mare influență asupra lumii moderne, un promotor al dialogului interreligios și al păcii, dar și ca un simbol al rezistenței față de totalitarism.

