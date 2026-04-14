DCNews Stiri Întâlnirea care poate pune capăt „aventurii“ Hezbollah în Liban
Data actualizării: 11:36 14 Apr 2026 | Data publicării: 11:24 14 Apr 2026

Autor: Ioan-Radu Gava

rebelii houti cu arme in maini Foto: Agerpres

O întâlnire crucială pentru normalizarea relațiilor dintre Israel și Liban și dezarmarea organizației teroriste Hezbollah are loc, marți, la Departamentul de Stat din SUA.

Ambasadorii Israelului și Libanului în Statele Unite, Yechiel Leiter și Nada Hamadeh, se întâlnesc la Washington pentru a discuta despre dezarmarea Hezbollah și realizarea păcii. SUA mediază discuțiile pentru a asigura securitatea pe termen lung a Israelului, scrie Jerusalem Post.

Accentul va fi pus pe eforturile de dezarmare a organizației teroriste Hezbollah, în timp ce obiectivul mai larg este de a deschide o cale către normalizarea relațiilor dintre Israel și Liban.

Înalți oficiali americani, prezenți la întâlnire

Întâlnirea va avea loc la Departamentul de Stat al SUA și îi va include pe secretarul de stat american Marco Rubio, consilierul său principal Michael Needham și ambasadorul SUA în Liban, Michel Issa.

„Scopul este de a asigura securitatea pe termen lung a Israelului și de a sprijini hotărârea guvernului libanez de a-și restabili pe deplin suveranitatea asupra teritoriului și a vieții politice”, a declarat un înalt oficial american.

Acesta a adăugat că Israelul nu este în război cu Libanul, ci cu Hezbollah și, prin urmare, „nu există niciun motiv pentru care cei doi vecini să nu poată intra în dialog”.

Speranțe de progres în soluționarea crizei

Vinerea trecută, cei doi ambasadori au avut o convorbire telefonică pe care Leiter a descris-o drept „excelentă”. Într-un interviu acordat CBS, el a spus: „Am convenit că, dacă problema Hezbollah este lăsată deoparte, cele două țări ar putea ajunge la un acord de pace în termen de două până la trei luni. Libanul și Israelul ar putea trăi sub un acord de pace chiar de mâine”.

Într-o declarație ulterioară convorbirii, ambasadorul israelian a declarat că Israelul a fost de acord cu întâlnirea de marți pentru a ajuta la avansarea unui acord de pace cu Libanul. Cu toate acestea, el a subliniat că Israelul nu va discuta un armistițiu cu Hezbollah, care continuă să atace și rămâne un obstacol cheie în calea păcii.

Dezarmarea Hezbollah, principalul obiectiv

Oficialii israelieni au declarat în ultimele săptămâni că guvernul libanez nu a depus un efort real pentru a dezarma Hezbollah. Potrivit acestora, întâlnirea mediată de SUA are scopul de a impulsiona acest proces.

„Fără dezarmarea Hezbollah, nu va exista pace între cele două țări”, a declarat un oficial.

Cu toate acestea, din partea libaneză, principala prioritate este asigurarea unei forme de armistițiu cu Israelul.

În ultima săptămână, în urma armistițiului cu Iranul, Israelul și-a redus activitatea militară în Liban, la cererea președintelui Donald Trump.

Oficialii israelieni au refuzat să comenteze rapoartele conform cărora prim-ministrul Benjamin Netanyahu s-a angajat să evite operațiunile din Beirut în perioada de armistițiu dintre Iran și Statele Unite. Totuși, nu au avut loc astfel de atacuri de la intrarea în vigoare a armistițiului.

„Dacă identificăm o amenințare la adresa soldaților sau civililor, vom acționa. Nu există armistițiu cu Hezbollah”, a declșarat un oficial israelian pentru JPost.

Președintele Libanului, Joseph Aoun, a declarat luni că speră că întâlnirea va duce la un armistițiu în Liban și va deschide calea către negocieri directe între cele două țări.

