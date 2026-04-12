Netanyahu susține că Israelul a eliminat amenințarea unei invazii din Liban

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică, în timpul unei vizite în sudul Libanului, prima sa vizită de la începutul războiului pe 2 martie împotriva Hezbollah, că armata israeliană a eliminat "ameninţarea unei invazii" din partea mişcării libaneze pro-iraniene, relatează AFP.

"Războiul continuă, inclusiv în zona de securitate din Liban", a declarat Netanyahu într-un videoclip publicat de biroul său, în care apare purtând o vestă antiglonţ şi este înconjurat de soldaţi care participă la ofensiva terestră a Israelului în partea de sud a Libanului.

"Am dejucat ameninţarea unei invazii pornind din Liban cu ajutorul acestei zone de securitate", a adăugat el, după ce a anunţat cu o zi înainte crearea "unei zone tampon de securitate de opt până la zece kilometri" în interiorul teritoriului libanez pentru a proteja Israelul de atacurile Hezbollah.