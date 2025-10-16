Când ar trebui să faceți screeningul pentru cancerul de sân și cât de des?

O importantă agenție federală americană, U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF), intenționează să reducă vârsta recomandată pentru începerea screeningului pentru cancerul de sân, sugerând ca toate femeile să efectueze mamografii o dată la doi ani, începând de la vârsta de 40 de ani.

„Mamografiile nu previn apariția cancerului de sân, ci îl detectează mai devreme”, explică John Wong, membru al USPSTF și medic la Universitatea Tufts, conform National Geographic.

„În acest proiect de recomandare, spunem că toate femeile ar trebui să înceapă să se testeze la fiecare doi ani la vârsta de 40 de ani”.

Aceasta reprezintă o schimbare semnificativă față de ghidurile anterioare, care recomandau screeningul anual abia de la 50 de ani. Propunerea vine în contextul în care aproape 1 din 10 cazuri de cancer de sân apar astăzi la femei sub 45 de ani, potrivit datelor centrelor americane pentru controlul și prevenirea bolilor.

De ce se modifică recomandările?

Decizia USPSTF vine după decenii de cercetări care au arătat că riscul de cancer de sân este influențat de factori genetici (mutațiile BRCA1 și BRCA2), dar și de factori de mediu precum consumul de alcool, inactivitatea fizică, terapia hormonală sau expunerea la radiații ionizante.

În ultimele decenii, tehnologia mamografică s-a îmbunătățit semnificativ, însă și înțelegerea riscurilor asociate procedurii a evoluat. Expunerea la radiații, rezultatele fals pozitive și anxietatea asociată testărilor inutile au dus, în trecut, la ridicarea vârstei de debut pentru screening la 50 de ani.

„Trebuie să abordăm aceste riscuri, dar nu vrem să aruncăm copilul cu apa de la baie”, afirmă dr. Priti Shah, director al Departamentului de Imagistică Mamară din cadrul VCU Health din Richmond, Virginia.

Totuși, creșterea numărului de femei tinere diagnosticate cu cancer de sân a determinat specialiștii să reanalizeze datele și să revină asupra recomandărilor. În prezent, 9% dintre noile cazuri sunt depistate la femei sub 45 de ani.

Controverse privind frecvența testărilor

Deși reducerea vârstei de debut este considerată un pas înainte, frecvența propusă a testărilor - o dată la doi ani - provoacă îngrijorări serioase în rândul medicilor.

„Beneficiile de supraviețuire sunt cele mai mari când mamografia este efectuată anual, de la 40 de ani”, avertizează dr. Shah.

La rândul său, Aviva O’Connell, specialist în imagistică mamară la Centrul Medical al Universității Rochester, atrage atenția: „Dacă amânăm screeningul până la 50 de ani și îl efectuăm doar o dată la doi ani, până la 100.000 de femei vor muri”.

Există și o altă problemă - cea a asigurărilor medicale. Potrivit Affordable Care Act, companiile de asigurări sunt obligate să acopere costurile testelor recomandate oficial de USPSTF. Dacă recomandarea oficială va fi screeningul bianual, unele planuri ar putea refuza acoperirea mamografiilor anuale, ceea ce ar crea inechități majore în sănătate, mai ales pentru femeile de culoare și comunitățile BIPOC.

„Accesul la screeninguri precoce și frecvente este crucial pentru reducerea disparităților în materie de sănătate”, subliniază dr. Toma Samantha Omofoye, radiolog la Universitatea Texas MD Anderson Cancer Center.

Noi tehnologii care ar putea revoluționa depistarea timpurie

Pe lângă dezbaterile privind vârsta și frecvența, cercetătorii dezvoltă tehnologii de screening mai accesibile și mai frecvente.

Un exemplu remarcabil este invenția Cananei Dagdeviren, inginer în cadrul Laboratorului Media al MIT, care lucrează la un dispozitiv portabil cu ultrasunete ce poate fi purtat zilnic în sutien. Aparatul permite femeilor să se auto-testeze regulat, detectând potențiale tumori între mamografii.

Dagdeviren a început proiectul după moartea mătușii sale, al cărei cancer a fost descoperit prea târziu, între două mamografii bianuale. „Detectarea precoce este esențială pentru supraviețuire. Calculul nostru arată că această tehnologie ar putea salva până la 12 milioane de vieți anual la nivel global”, afirmă ea.

Această inovație ar putea fi deosebit de utilă pentru femeile cu sâni denși, la care tumorile sunt mai greu de observat pe radiografii. În prezent, medicii recomandă adesea investigații suplimentare, precum RMN sau ecografie, pentru un diagnostic mai precis.

Conștientizarea personală rămâne vitală

Chiar și cu toate progresele tehnologice, vigilența personală rămâne cel mai important instrument de prevenție.

„Doar fiți conștiente de ceea ce este normal pentru dumneavoastră și veți putea observa imediat dacă ceva se schimbă”, sfătuiește dr. O’Connell.

Pe scurt, în timp ce știința și tehnologia evoluează rapid, screeningul pentru cancerul de sân rămâne un echilibru delicat între riscuri, beneficii, costuri și conștientizare. Noile recomandări ale USPSTF pot reprezenta un pas înainte, dar experții avertizează că lupta pentru depistarea precoce este departe de a fi câștigată.