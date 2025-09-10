Importanța învățării limbii române de către copiii din diaspora. Prof. Mariana Badea: Nu ai cum să te desprinzi de originile tale

Limba română rămâne una dintre cele mai puternice conexiuni dintre românii din diaspora și rădăcinile lor culturale. Pentru copiii născuți sau crescuți în afara țării, păstrarea acestei legături devine însă o adevărată provocare. Fără un cadru educațional clar și fără susținere instituțională, riscul este ca generațiile tinere să se îndepărteze treptat de moștenirea lingvistică și culturală.

Cursurile de Limbă, Cultură și Civilizație Românească (LCCR), școlile de duminică și activitățile comunităților românești joacă un rol esențial în menținerea identității. Cu toate acestea, multe inițiative nu sunt suficient promovate și rămân necunoscute familiilor din străinătate.

Cea de-a treia ediție a dezbaterii „România în Diaspora”, parte a proiectului „Limba noastră, povestea noastră”, a adus în atenție tocmai aceste inițiative dedicate educației în limba română. Discuțiile au vizat atât rolul lor în reintegrarea elevilor în sistemul de învățământ românesc, în cazul revenirii în țară, cât și sprijinul pe care îl oferă copiilor pentru a se integra mai bine în țara de adopție.

Profesoara de limba română Mariana Badea a subliniat nevoia de a înțelege limba ca parte a identității fundamentale. Ea a atras atenția că dorința românilor de a se exprima în propria limbă a crescut în ultimii ani, lucru vizibil și prin explozia de autori români și de cărți lansate pe piață.

Literatura română, dovadă a nevoii de exprimare

Mariana Badea a adus un argument foarte puternic pentru care păstrarea limbii române este vitalitatea literaturii române contemporane. Creșterea numărului de autori și a lansărilor de carte arată dorința românilor de a-și exprima gândurile și trăirile în propria limbă.

„Eu cred că niciodată nu s-a scris atât de mult ca în acești ani. Și vorbesc despre scriitori, vorbesc despre autori români care au scris literatură și au scris literatură bună cei mai mulți. Sigur că mai sunt și...ca în orice meserie mai scapă și unele mai puțin reușite. Dar ce rezultă de aici? Că românul vrea să se exprime, vrea să-și spună ofurile, să-și spună gândurile, să și le împărtășească, să-și evoce amintirile, întâmplări auzite sau trăite sau adiacente cu biografia lui.

Dar faptul că atât de mulți autori români s-au ivit în ultimii ani spune foarte mult despre nevoia aceasta a românului de a se exprima și de a simți totodată. De a simți românește. Eu am tot fost în ultima vreme la târgul de carte ca autor. Așa am fost mereu. Dar ca autor în ultimul ani și jumătate am tot fost să lansez o carte sau alta, toate, toate de limba și de literatura română. Nu de literatură, ci chiar de limbă. Și să știți că o afluență impresionantă, impresionantă de lansări. Peste tot erau și pentru copii și pentru tineri și psihologice și științifice. Extraordinar. Pe mine m-a impresionat profund”, povestește doamna profesor.

„Amintirile, viața ta, toată existența este în limba română”

De asemenea, Mariana Badea a subliniat forța identitară a limbii române, dincolo de orice context geopolitic sau social.

„Chiar dacă mulți români nu mai locuiesc în România, o parte din ei trăiește aici. Nu ai cum să te desprinzi de originile tale. Ne adaptăm în alte țări, dar nu ne adaptăm în totalitate. Rămâi străin în țara lor. Și astfel, undeva în fiecare român este mai ales limba română. Când își amintesc de bunici, de rude sau de copilărie, vorbesc despre adulții care au acum copiii acolo, toate amintirile lor sunt în limba română. Nu există altfel de amintiri, altfel de relații, altfel de legătură sentimentală, spirituală decât pe filiera asta a limbii române. Așa gândesc eu.

Ca urmare am și scris foarte mult în limba română. Am aici o trilogie însemnând literatura română pentru elevi cu operele importante din literatura română care s-a studiat vreodată în școala românească. Trilogia însumează vreo 2300 de pagini, deci e ceva material aici. Și am mai scris și gramatică, pentru că, un fel de punere la curent a celor care trăiesc în diaspora, gramatica limbii române s-a schimbat. În opinia mea, cam 75%, în opinia altora, mai puțin. Eu am învățat un an de zile gramaticile Academiei, care nu se mai cheamă morfologie și sintaxă. Acum s-au schimbat termenii, nu numai conținutul. Dar e bine să se știe, în esența ei, gramatica e tot aia. Adică substantivul e substantiv, chiar dacă nu se mai zice funcții sintactice, acum se spune posibilități combinatorii ale substantivului. Astfel, am scris două gramatici, adică una de teorie și una de exerciții aplicate la acea teorie, tot pentru elevi. La mine, pe toate copertele, scrie pentru elevi. Și mai am o carte pe care am scris-o la nervi cu greșelile frecvente care pe toți ne enervează, dar mai ales pe mine mă scot din minți. Eu sunt mai puternic afectată.

În concluzie, limba română, oricât te-ai ferit de ea, vine peste tine. Oriunde ai trăit și oriunde te-ai duce, gândești și simți în limba română. Amintirile, viața ta, toată existența este în limba română. Toate astea sunt românești. Românismul ne bântuie pe toți”, a încheiat Mariana Badea.

