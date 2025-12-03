€ 5.0893
Operațiune de amploare DIICOT: 33 de percheziții în România și descinderi în Italia. O avocată este vizată în dosar
Data actualizării: 10:29 03 Dec 2025 | Data publicării: 10:29 03 Dec 2025

Operațiune de amploare DIICOT: 33 de percheziții în România și descinderi în Italia. O avocată este vizată în dosar
Autor: Andrei Itu

Operațiune de amploare DIICOT 33 de percheziții în România și descinderi în Italia Operațiune de amploare DIICOT: 33 de percheziții în România și descinderi în Italia. O avocată este vizată în dosar / Foto DIICOT
 

DIICOT face miercuri o operațiune de proporții, în județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș, dar și în două penitenciare. O avocată este vizată în dosar.

În total se desfășoară 33 de percheziții în România și trei descinderi simultane în Italia. Acestea vizează o rețea specializată în trafic internațional de droguri, introducerea de substanțe interzise în închisori, precum și formularea de denunțuri false, cu scopul de a obține pedepse reduse. 

Acuzații grave

”Astăzi, 3 decembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj Napoca, au pus în aplicare 33 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Cluj, Bistrița Năsăud și Mureș, inclusiv în două unități de penitenciar, într-o cauză având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc și mare risc, trafic de droguri de risc și mare risc, efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, spălare a banilor, constituirea unui grup infracțional organizat, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și favorizarea făptuitorului.

Ordin european de anchetă

Simultan, în cauză, în baza unui ordin european de anchetă, autoritățile judiciare italiene efectuează 3 percheziții domiciliare. Din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada ianuarie 2024 – decembrie 2025, mai mulți suspecți au procurat, trimis, transportat, manipulat, deținut și vândut droguri de risc, mare risc și produse psihoactive în localități de pe raza județului Cluj, dar și a județelor limitrofe. Cercetările efectuate au stabilit și faptul că, în același interval de timp, o parte dintre suspecți au introdus în mai multe unități de penitenciar diferite cantități de substanțe interzise, destinate comercializării către consumatori aflați în detenție”, conform DIICOT.

Vezi și - Percheziții la Satu Mare, în dosare privind traficul de minori prin metoda loverboy și pornografie infantilă 

Cum ar fi fost sprijinită activitatea infracțională de o avocată

”Activitatea infracțională a fost sprijinită de o făptuitoare, care, în virtutea profesiei exercitate (avocat), le-a furnizat suspecților, în mod repetat, date și informații pe care le obținea de la clienți sau din dosarele penale în care era angajată.

De asemenea, aceasta a intermediat legătura suspecților cu deținuții. Probele administrate au mai relevat faptul că în perioada august – decembrie 2025, cinci făptuitori au introdus, fără drept, în țară, în special din Italia, Spania și Olanda, droguri de risc și mare risc. Pentru disimularea originii sumelor de bani obținute din comercializarea de substanțe interzise, suspecții au achiziționat bunuri mobile pe numele unor apropiați. 

În același scop, prin încheierea de contracte de lucrări fictive ar fi introdus sume cu proveniență ilicită în circuitul financiar al unor societăți comerciale. Actele de urmărire penală au reliefat că, în luna septembrie 2024, patru dintre suspecți au constituit un grup infracțional organizat, la care ulterior au aderat alți cinci suspecți.

Foto: DIICOT - Operațiune de amploare DIICOT: 33 de percheziții în România și descinderi în Italia. O avocată este vizată în dosar

Ar fi indus în eroaore organele judiciare

Gruparea a acționat cu scopul obținerii unor pedepse reduse pentru persoane cercetate sau trimise în judecată pentru trafic de droguri de risc și mare risc, precum și pentru efectuarea fără drept de operațiuni cu produse psihoactive. Pentru atingerea acestui scop, membrii grupului ar fi indus în eroare organele judiciare și ar fi comis fapte de favorizarea făptuitorului și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. 

Doi suspecți, membri ai grupului infracțional organizat (unul dintre ei fiind o suspectă cu calitatea de avocat), au coordonat alți doi suspecți, care au avut roluri constând în întocmirea și formularea unor denunțuri, recrutarea și cazarea persoanelor care au fost determinate să săvârșească infracțiuni la regimul armelor și munițiilor, pregătirea acestora și punerea la dispoziție a armelor.

Audierile se fac la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj

”Astfel, în două situații, unul dintre suspecți a formulat denunțuri nereale privind vânzarea ilegală a unor pistoale după ce, anterior, membrii grupării recrutaseră persoane dispuse ca, în schimbul unor sume de bani, să își asume în mod fictiv deținerea și vânzarea armelor de foc. Audierile se desfășoară la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj. 

Sursă foto DIICOT - Operațiune de amploare DIICOT: 33 de percheziții în România și descinderi în Italia. O avocată este vizată în dosar

Acțiunea, realizată cu suportul Europol, beneficiază de sprijinul polițiștilor Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, brigăzilor de combatere a criminalității organizate Târgu Mureș, Oradea, Alba Iulia și Brașov, luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bistrița – Năsăud, jandarmilor grupărilor mobile de jandarmi Cluj –Napoca și Brașov, Inspectoratului de Jandarmi Județean Bistrița Năsăud și al unui echipaj canin din cadrul Direcției Regionale Vamale Cluj. Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, mai transmite DIICOT.

Vezi și - Doi bărbați din Botoșani, reținuți după ce și-ar fi avariat mașinile pentru a obține asigurarea

diicot
avocata
europol
trafic de droguri
