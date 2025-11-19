€ 5.0889
Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Doi bărbați din Botoșani, reținuți după ce și-ar fi avariat mașinile pentru a obține asigurarea
Data publicării: 11:03 19 Noi 2025

Doi bărbați din Botoșani, reținuți după ce și-ar fi avariat mașinile pentru a obține asigurarea
Autor: Iulia Horovei

masina avariata Mașină avariată. Rol ilustrativ. Sursa foto: Freepik
 

Doi bărbați din județul Botoșani au fost reținuți după ce și-ar fi avariat intenționat mașinile pentru a încasa daune de la companiile de asigurări.

Doi bărbați din județul Botoșani au fost reținuți după ce și-ar fi avariat intenționat autoturismele pentru a încasa daune de la companiile de asigurări, a declarat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ), Delia Nenișcu.

Potrivit acesteia, la locuințele din orașul Ștefănești ale persoanelor vizate de anchetă au fost efectuate cinci percheziții.

„Având în vedere cercetările care se efectuează într-un dosar penal privind infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată și tentativă la înșelăciunea privind asigurările, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ștefănești au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară la locuința persoanelor bănuite de comiterea infracțiunilor, din orașul Ștefănești.

Prejudiciu de peste 150.000 lei

Din cercetări, a reieșit faptul că persoanele bănuite de comiterea faptelor ar fi provocat, în mod intenționat, avarii unor autoturisme, ulterior, întocmind în fals documentele privind constatarea amiabilă, pentru a beneficia de valoarea daunelor oferite de firmele de asigurări. Prejudiciul creat prin activitatea infracțională, a fost estimat la peste 150.000 de lei", a precizat oficialul IPJ.

Cei doi bărbați, de 38 ani, respectiv 35 de ani, au fost conduși la sediul Poliției în baza unor mandate de aducere, ulterior față de aceștia fiind dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, potrivit Agerpres.

