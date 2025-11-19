Percheziții la Satu Mare, în dosare privind traficul de minori prin metoda loverboy și pornografie infantilă

Trafic de minori prin metoda „loverboy”

Trei percheziţii domiciliare au fost efectuate miercuri dimineaţă în judeţul Satu Mare, într-un dosar de trafic de minori folosind metoda „loverboy”, fiind realizate mai multe audieri, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).

Potrivit sursei citate, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Satu Mare, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Satu Mare, au pus în aplicare trei mandate de percheziţie domiciliară, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunii de trafic de minori.

"Cercetările efectuate au reliefat că, pe parcursul anului 2025, mai multe persoane, folosind metoda loverboy, ar fi recrutat victime minore, în scopul exploatării sexuale. Persoanele vătămate ar fi fost transportate şi adăpostite în diverse locaţii şi determinate să practice prostituţia în folosul material al persoanelor cercetate. Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT - Biroul Teritorial Satu Mare", precizează IPJ.

Acţiunile au fost realizate cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Satu Mare.

Percheziţii în dosare de pornografie infantilă



Tot miercuri dimineaţă, poliţiştii au pus în aplicare trei mandate de percheziţie domiciliară în două dosare penale privind pornografia infantilă în judeţul Satu Mare, fiind descoperite peste 700 de imagini cu minori în ipostaze sexuale explicite.

"Din probatoriul administrat în primul dosar a rezultat faptul că, în intervalul iunie - octombrie 2025, mai multe persoane ar fi procurat, deţinut şi distribuit online, în cadrul unei reţele de tip 'peer 2 peer' fişiere conţinând materiale pornografice cu minori. Astfel, în perioada menţionată, au fost distribuite peste 740 de fişiere de tip imagine, înfăţişând minori în ipostaze sexuale explicite. Cercetările efectuate în cea de-a doua cauză au arătat că, pe parcursul anului 2022, mai multe persoane cercetate ar fi procurat, deţinut şi distribuit, pe o reţea de socializare, videoclipuri conţinând materiale pornografice cu minori", au precizat reprezentanţii IPJ.

Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT - Biroul Teritorial Satu Mare, iar acţiunile au beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Satu Mare.