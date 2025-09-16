Data publicării:

Pentagonul anunță „toleranță zero” față de militarii americani care aplaudă asasinarea lui Charlie Kirk

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Pentagonul ia măsuri disciplinare rapide împotriva postărilor trupelor de pe rețelele de socializare despre Charlie Kirk.

Armata americană ia măsuri disciplinare rapide împotriva trupelor americane din cauza postărilor de pe rețelele de socializare legate de asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, aplicând o politică de „toleranță zero” față de cei care au aplaudat moartea influencerului, au declarat oficiali americani itați de Reuters.

Pentagonul nu a declarat public câți militari au fost sancționați disciplinar până acum, dar un oficial american a declarat pentru Reuters că probabil este vorba de zeci, în timp ce conducerea armatei americane continuă o acțiune de reprimare ordonată de secretarul Apărării, Pete Hegseth, care îl cunoștea personal pe Kirk.

Charlie Kirk, ucis de Tyler Robinson, miercurea trecută

Kirk, o celebritate media conservatoare în vârstă de 31 de ani, a fost ucis în timpul unui eveniment în aer liber, săptămâna trecută, la Universitatea Utah Valley.

Însă experții juridici și oficialii americani spun că trupele americane nu au aceleași drepturi la liberă exprimare ca și cetățenii privați și pot fi pedepsite pentru comentarii publice dacă comandanții constată că acestea încalcă prevederile Codului Uniform de Justiție Militară referitoare la „bună ordine și disciplină”.

„NU îi vom tolera pe cei care celebrează sau batjocoresc asasinarea unui compatriot american la Departamentul de Război”, a scris Sean Parnell, purtătorul de cuvânt principal al Pentagonului, pe X, în comentarii republicate de Hegseth.

„Este o încălcare a jurământului, este o conduită nepotrivită, este o trădare a americanilor pe care au jurat să-i protejeze și este periculos de incompatibilă cu serviciul militar”, a adăugat el.

Trump a ordonat Departamentului Apărării să se redenumească Departamentul de Război, o schimbare care va necesita acțiuni din partea Congresului.

Armata, Corpul Pușcașilor Marini și Marina nu au răspuns imediat când au fost întrebate de Reuters dacă au aplicat măsuri pentru astfel de postări pe rețelele de socializare.

Un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene a declarat: „Pe măsură ce comandanții verifică acțiunile necorespunzătoare, aceștia iau măsurile administrative și disciplinare necesare pentru a-i trage la răspundere pe membrii serviciului militar.”

Unii militari au fost eliberați din funcție

Trei oficiali americani, vorbind sub condiția anonimatului, au declarat că acțiunile disciplinare de până acum au inclus eliberarea din funcții a militarilor și alte avertismente. Deși nu au existat cazuri cunoscute de persoane care au fost complet retrase din serviciul militar, oficialii nu au exclus că s-ar putea întâmpla acest lucru.

„Problema este că au foarte puțină protecție”, a spus Rachel VanLandingham, fostă avocată a Forțelor Aeriene, acum la Facultatea de Drept Southwestern.

Un american a făcut referire oficial la articolul 88 din Codul Uniform de Justiție Militară, despre care a spus clar că interzice „cuvinte disprețuitoare” împotriva oricărui președinte american în funcție, a secretarului apărării, a Congresului și a altor înalți oficiali.

Matthew Lohmeier, subsecretar al Forțelor Aeriene, a anunțat în weekend intenția sa de a urmări penal și de a-l înlătura din serviciu pe un sergent-major superior al Forțelor Aeriene din Florida, care a făcut comentarii atât despre Kirk, cât și despre Trump. El a spus că întregul lanț de comandă ar trebui investigat.

„Bărbații și femeile care se fac vinovați de acest tip de comportament nu vor servi în uniformă”, a scris Lohmeier pe X.

Deși Pentagonul ar putea găsi cazuri clare de încălcare a legii militare în timpul represiunii, experții juridici avertizează că acest lucru creează și un efect descurajant asupra a ceea ce altfel ar fi permisă exprimarea trupelor americane, care se tem din ce în ce mai mult să fie văzute ca opunându-se administrației Trump.

