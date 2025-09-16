Tyler Robinson a spus de ce l-a omorât pe Charlie Kirk

Apar noi informații privitoare la motivele pentru care Tyler Robinson a decis să-l omoare pe Charlie Kirk.

Kash Patel, directorul FBI, a dezvăluit noi informații despre urmărirea penală împotriva lui Tyler Robinson, conform Fox News.

În emisiunea „Hannity” de pe Fox News Channel, Patel a declarat că autoritățile examinează amprenta digitală a lui Robinson și persoanele cu care a comunicat înainte de uciderea lui Charlie Kirk.

„Vom intervieva zeci de oameni, nu doar în aceste conversații de pe Discord, ci și în orice comunicare pe care a avut-o această persoană”, a spus Patel.

„Am confiscat mai multe dispozitive electronice din casa suspectului și a partenerului său romantic. Avem computere, avem laptopuri, console de jocuri... telefoane mobile”, a adăugat el.

Patel a mai spus că Robinson a făcut referire la „ură” în timp ce plănuia asasinatul și a spus că suspectul a recunoscut crima.

„Dovezile și informațiile vor fi publicate, nu le voi stiliza... dar voi spune că ceea ce s-a găsit în termeni de informații [a fost] un schimb de mesaje text în care el, suspectul, a declarat în mod specific că a avut ocazia să-l elimine pe Charlie Kirk și că avea de gând să facă asta”, a zis Patel.

„Și când a fost întrebat de ce, a spus că nu se poate negocia cu anumite forme de ură”, a adăugat șeful FBI.

Robinson, în vârstă de 22 de ani, urmează să fie pus sub acuzare oficial marți, cam în aceeași perioadă în care va face prima sa apariție în instanță prin intermediul unei înregistrări video din celulă, mai scrie Reuters.

Deși Robinson a fost crescut într-o familie mormonă de părinți religioși într-o regiune profund conservatoare a statului, „ideologia sa era foarte diferită de cea a familiei sale”, a declarat Cox duminică în cadrul programului „Meet the Press” de la NBC, fără a intra în detalii.

La locul asasinării lui Kirk, zeci de persoane îndoliate s-au adunat în ultimele zile la memoriale improvizate pentru a lăsa flori și bilețele scrise de mână și pentru a inscripționa mesaje cu cretă pe trotuarele campusului, multe dintre ele versete biblice.

