Unde să te ascunzi dacă izbucnește Al Treilea Război Mondial: țările considerate cele mai sigure

Niciunul dintre noi nu își dorește o astfel de realitate, dar experții în geopolitică, supraviețuire și siguranță globală au analizat care sunt țările cu cele mai mari șanse de a rămâne stabile și ferite de un conflict major, conform Ladv.

În prezent, tensiunile internaționale ating cote alarmante. Invazia Rusiei în Ucraina continuă, spațiul aerian al NATO este testat constant, iar amenințările nucleare revin periodic în discursul propagandistic al Moscovei. În același timp, Orientul Mijlociu este prins între conflicte, iar Asia de Est se confruntă cu tensiuni între China și Taiwan. Nici paradele de rachete ale Coreei de Nord nu oferă un motiv de liniște.

În Europa, unele guverne au început deja să ia în calcul scenarii de urgență: Uniunea Europeană a publicat kituri de supraviețuire recomandate, iar Germania a cerut școlilor să își pregătească elevii pentru un eventual conflict. Într-un astfel de context, ideea de a găsi un loc sigur capătă o nouă dimensiune.

Noua Zeelandă - refugiul perfect din emisfera sudică

Noua Zeelandă apare constant pe listele celor mai sigure locuri de pe planetă. Țara este izolată geografic, la peste 2.000 de kilometri de Australia, ceea ce o ține departe de marile centre de putere și de potențiale atacuri.

Cu o economie stabilă, un sistem agricol solid și o societate pașnică, Noua Zeelandă ocupă locul al treilea în Indexul Global al Păcii. Deși face parte din alianțe occidentale, poziția sa geografică o face un refugiu ideal.

Dacă nu Noua Zeelandă, atunci Australia de Vest ar putea fi o alternativă viabilă. Perth, cel mai izolat mare oraș din lume, oferă resurse naturale abundente și o distanță confortabilă față de orice linie de conflict.

Islanda - liniștea din Atlanticul de Nord

Deși membră NATO, Islanda rămâne una dintre cele mai pașnice națiuni din lume, clasându-se pe primul loc în Indexul Global al Păcii. Poziția sa izolată, între Groenlanda și Insulele Feroe, o face un loc greu de atins din punct de vedere militar.

Țara dispune de resurse proprii de energie geotermală și nu are o armată permanentă, fapt ce reduce șansele de a deveni o țintă directă. În ciuda climei reci și a activității vulcanice, Islanda ar putea fi un colț sigur într-un scenariu global de criză.

Chile - adăpostul din umbra Anzilor

America de Sud oferă mai multe destinații sigure, iar Chile se remarcă prin poziția sa geografică strategică: între Oceanul Pacific și Munții Anzi. Țara are o stabilitate politică relativ ridicată și se află departe de principalele potențiale zone de conflict global.

Vecinele sale, Argentina și Uruguay, sunt de asemenea considerate opțiuni solide, datorită izolării geografice și a economiilor autosuficiente.

Botswana - liniște și neutralitate în inima Africii

Africa are și ea câteva zone care ar putea oferi protecție în caz de război mondial. Botswana este una dintre cele mai stabile și pașnice țări de pe continent, cu o economie bazată pe resurse naturale și o politică de nealiniere militară.

De asemenea, Namibia și Africa de Sud sunt considerate opțiuni rezonabile pentru cei care caută refugiu în emisfera sudică, departe de principalele puteri militare ale lumii.

Bhutan - pacea de la poalele Himalayei

În Asia, țara care iese cel mai mult în evidență prin neutralitate și izolare este Bhutan. Situată între India și China, în inima munților Himalaya, această mică monarhie budistă a evitat cu succes implicarea în conflicte internaționale.

Bhutanul nu are o armată puternică, dar are o politică externă centrată pe pace, echilibru și fericire națională brută, un concept unic care pune bunăstarea oamenilor deasupra intereselor economice sau militare.

Deși Noua Zeelandă, Islanda, Chile, Botswana și Bhutan se află pe lista celor mai sigure țări, adevărul este că într-un conflict global nimeni nu ar fi complet ferit de consecințe. Radiațiile, colapsul economic, lipsa resurselor și criza climatică ar afecta întreaga planetă.

Totuși, aceste state oferă o combinație rară de neutralitate politică, izolare geografică și autosuficiență, ceea ce le transformă în cele mai bune opțiuni, dacă vreodată, omenirea ar trebui să caute din nou un colț de lume unde să se ascundă de propriile războaie.