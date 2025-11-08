VIDEO Moment controversat devenit viral la Miss World Chile 2025. Publicul a fost uluit

O concurentă a adus muzica heavy metal pe scena competiției. Este vorba despre modelul și solista de death metal Ignacia Fernández, în vârstă de 27 de ani. Ea a surprins publicul și juriul interpretând un cântec original al trupei sale, chiar în timpul probei artistice.

Ignacia Fernández a fost îmbrăcată într-o rochie elegantă de gală și a urcat pe scenă alături de colegul său de trupă, interpretâd o piesă în stilul death metal.

Moment devenit viral cu laude și critici

Publicul a fost uluit. Prestația a fost aplaudată de jurați și de public, fiind apreciată originalitatea momentului, care a devenit viral și pe rețelele sociale. A primit lăude de la unele persoane, respectiv fanii metalului și de comunitatea artistică din Chile, dar și critici de alte persoane, care au punctat că un asemenea moment nu are ce căuta la un concurs de frumusețe, ci la concerte.

Alții au întrebat dacă un asemenea stil muzical este „potrivit” pentru un concurs de frumusețe sau este doar un spectacol de „şoc” mai degrabă decât de talent, cu scopul de a atrage atenția.

Video

Câștigătoarea Miss World Chile 2025 va merge la Miss Univers 2025

Mai mult, modelul a reușit să ajungă în top 20 al competiției. Finala Miss World Chile va avea loc duminică, 9 noiembrie. Câștigătoarea va reprezenta Chile la competiția Miss Univers 2025.

Ignacia Fernández s-a născut și crescut în Chile. Ea a fondat trupa Decessus în 2020, împreună cu Carlos Palma (chitară), Martín Fénix (tobe) și Jaime Pepe (chitară bas)

Într-un interviu acordat publicației chiliene Las Últimas Noticias, Ignacia Fernández a spus că a avut emoții înaintea momentului de la Miss World Chile. ”Televiziunea te expune, oamenii pot face meme sau glume pe seama ta. Dar piesa pe care am cântat-o este a trupei mele, este munca mea, viața mea.”, a spus Ignacia Fernandez.

Cum își protejează vocea artista

Artista spus și cum își protejează vocea, fapt cheie în muzica heavy metal: ”Am studiat mai bine de doi ani, cu multă concentrare. Am un medic ORL și un logoped care mă monitorizează constant. Fac exerciții vocale în timpul zilei, iar înainte de un concert îmi acord între 15 și 30 de minute pentru încălzirea vocii.”