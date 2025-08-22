Un șofer de Uber a agresat o tânără de 19 ani, în timpul cursei și a provocat un accident cu trei mașini

O tânără de 19 ani a fost agresată sexual de un șofer de Uber, care a și făcut accident, preocupat de tânără, pe care a rănit-o în urma evenimentului rutier.

Un șofer de Uber a produs un accident în lanț în Timișoara în timp ce agresa o tânără clientă, în vârstă de 19 ani. Șoferul, în vârstă de 32 de ani, nu era atent la trafic, fiind întors spre bancheta din spate. El a intrat puternic în mașina din față, provocând și rănirea clientei.

Tânăra a comandat cursa după ce și-a terminat programul la serviciu. A urcat în mașina condusă de șoferul de 32 de ani, nebănuind vreodată ce o așteaptă. Tatăl fetei, Martin Kristof, a declarat, conform Observator, că șoferul ”s-a întors către ea (fiica sa n.r.), o pipăia pe picioare, că ştii că eşti frumoasă, nu îmi dai şi mie numărul de telefon, dar ai iubit? Chestii de astea”.

Șoferul de ride-sharing a proiectat mașina din fața sa într-un alt autoturism, provocând un accident cu trei autoturisme.

”Fata era în spatele şoferului, în partea dreaptă, el s-a întors, cu mâna stângă pe volan şi se tot întorcea spre ea, vorbea cu ea şi îi făcea avansuri şi nu a mai fost atent la ce se întâmplă în faţă”, a adăugat tatăl victimei.

”În fracţiune de secundă, a venit din spate şi m-a proiectat aproape un metru în maşina din faţă. A coborât fata, era plină de sânge”, a spus unul dintre şoferii implicaţi în accident.

Tânăra i-a scris tatălui ei că este speriată

Înainte de accident, fata i-a trimis mesaje tatălui ei, spunând că e speriată. ”Fata mea nu a avut curaj să îi spună nimic pentru că el fiind destul de mare şi... i-a fost frică, s-a speriat. Este afectată, vrem să mergem la psiholog, să facem toate demersurile. Are la cap, are la nas şi buză cum s-a lovit. Acum a primit mesaj de la cei de la Uber că vor să ia legătura cu ea să discute”, a precizat tatăl fetei de 19 ani.

Șoferul a fost reținut, după ce tânăra a făcut plângere.

”Poliţiştii Secţiei Urbane Timişoara au dispus reţinerea pentru 24 de ore a bărbatului de 32 de ani, bănuit de săvârşirea infracţiunii de agresiune sexuală", a afirmat Aurorei Piperea, purtător de cuvânt IPJ Timiş.

Compania de ridesharing a transmis că incidentul este inacceptabil şi a fost deschisă o anchetă internă. Bărbatul a fost suspendat.

