Tora Vasilescu, factură uriașă la energie. Cât are de plătit actrița. "Ce faceți? Orbecăiți pe întuneric noaptea?"

Actrița Tora Vasilescu a primit o factură la electricitate de 7.000 de lei, o sumă prea mare pentru pensia mică de 2.350 de lei pe care o are. Artista a mărturisit că este atentă mereu să facă economie dar că pensia sa nu acoperă nici măcar jumătate din valoarea facturii pe care a primit-o.

"Întrebați românii de ce primesc aceste facturi. Eu știu de ce primesc această factură? Nu știu decât că mi-am udat grădina, că îmi cultiv legumele. Nu mă simt umilită, sunt revoltată. (...) Vreau să vă spun că ultimele 2 luni au venit 7.000 de lei. Am pensia de 2.350 de la teatru, unde am lucrat 25 de ani. M-am pensionat la 50 de ani pentru că așa a fost legea, pe vremea mea, dar e adevărat că și de la cinematografie mai am un ajutor, ca premiu pentru filmele pe care le-au făcut, și am făcut în tinerețe multe", a spus Tora Vasilescu la Realitatea Plus.

Întrebată dacă va plăti această factură de 7.000 de lei, Tora Vasilescu a spus: "Dumneavoastră ce ați face dacă vă oprește curentul electric? Ce faceți? Orbecăiți pe întuneric noaptea? Au putere, ei pot să îmi oprească curentul electric și eu nu pot ca cetă'ean să fac nimic. Pot doar să empatizez cu toți oamenii ăștia chinuiți de niște oameni care habar nu au să conducă o gospodărie mare a țării. Vor o țară ca afară, păi ăia au 1.000 de kW subvenționați, noi 250 sau 300 cât avem și salariile de 4-5 ori mai mici decât ei. dați prima dată salarii mai mari ca la ei dacă vreți țară ca afară".

Avertisment al furnizorilor de energie: Milioane de români ar putea rămâne fără energie electrică și gaze naturale la iarnă

Furnizorii de energie atrag atenţia, după intrarea în vigoare la 1 septembrie a ordonanţei privind plafonarea preţurilor, că există deja probleme cu lichidităţile din cauza decontărilor întârziate.

Preşedintele asociaţiei de profil, Laurenţiu Ursulescu, a apreciat că această situaţie creează un risc mare de apariţie a unor blocaje financiare în domeniu. Potrivit acestuia, sistemul bancar nu mai finanţează companiile din domeniu, existând un risc mare ca România să se confrunte la iarnă cu un deficit de energie şi gaze în piaţă.

”Mai multe facturi cu valori mari au apărut, brusc, în spațiu public, deși oricine putea citi că sunt regularizări pentru intervale de 12 – 24 de luni, adică cu o medie lunară a consumului care se înscrie în limite de 150 – 300 lei. Aceeași practică am văzut-o și în luna decembrie 2021, când la fel de brusc, presa a primit și a scos în față câteva facturi mari la gaze, s-a efectuat rapid o judecată, s-au stabilit vinovații - furnizorii - și s-au ”anuțat dătătorii” de amenzi (ANRE, ANPC) și oamenii au fost mulțumiți.

Petarda de fum aruncată public și-a atins atunci ținta: oamenii s-au obișnuit cu ideea că sunt facturi mari în piața de gaze, de 4000 – 5000 lei, că există un vinovat – furnizorul, că vinovatul primește o pedeapsă și că ei o să achite o factură dublă la gaz față de anul 2020, dar care este totuși doar de 800 - 900 lei, iar asta s-a considerat o ”binecuvântare”. Vezi mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News