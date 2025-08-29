Exercițiile pe care ar trebui să le poți face în funcție de vârstă

Menținerea unei vieți active este cheia pentru sănătate și longevitate, dar modul în care te antrenezi se schimbă odată cu vârsta. Emily Martin, expert și antrenor, subliniază că stabilirea unor obiective adaptate vârstei te ajută să îți evaluezi nivelul de pregătire fizică. Respectarea acestor ținte nu doar că te ajută să rămâi independent pe măsură ce îmbătrânești, dar te ajută și să previi bolile cronice, de la diabet și afecțiuni cardiace până la anumite tipuri de cancer. Iată ce exerciții sunt recomandate pentru fiecare etapă a vieții tale!

20-30 de ani: alergare 5 km, ridicare și împingere greutăți de 15 kg pentru forță și atingerea degetelor de la picioare cu picioarele întinse pentru mobilitate.

30-40 de ani: 20 de minute de ciclism, 20 de flotări cu greutatea corpului și postura „câinele cu fața în jos”.

40-50 de ani: 30 de minute de fotbal, genuflexiuni cu 20 kg și atingerea degetelor de la picioare cu picioarele întinse.

50-60 de ani: înot 30 de bazine fără pauză, menținere în planșă 30 de secunde și realizarea unei genuflexiuni, potrivit 20minutos.es.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @yanalya

Mișcarea, esențială odată cu înaintarea în vârstă

Pe măsură ce înaintezi în vârstă, corpul tău suferă schimbări naturale: masa musculară scade, densitatea osoasă se reduce, articulațiile devin mai rigide, iar metabolismul încetinește. În acest context, sportul nu este doar o opțiune, ci o necesitate pentru a-ți menține sănătatea și calitatea vieții.

Beneficii fizice



Exercițiile regulate ajută la păstrarea forței musculare și a mobilității, reduc riscul de osteoporoză și susțin sănătatea cardiovasculară. Activitățile aerobice, cum ar fi mersul rapid, înotul sau ciclismul, îmbunătățesc rezistența și funcția inimii, în timp ce exercițiile de forță mențin tonusul muscular și echilibrul.

Beneficii mentale



Sportul nu influențează doar corpul. Studiile arată că activitatea fizică regulată stimulează memoria, concentrarea și starea de spirit. Endorfinele eliberate în timpul exercițiilor reduc stresul și anxietatea, iar implicarea în activități de grup previne izolarea socială.

Prevenirea și gestionarea bolilor cronice



Mișcarea constantă poate preveni sau ameliora afecțiuni precum hipertensiunea, diabetul de tip 2, artrita sau problemele cardiace. În plus, menținerea unei greutăți sănătoase prin sport reduce povara asupra articulațiilor și riscul de complicații asociate vârstei.

Recomandări



Nu este nevoie de antrenamente intense sau ore în șir la sală. Chiar și plimbările zilnice, urcatul scărilor, yoga sau exercițiile cu greutatea corpului aduc beneficii considerabile. Cheia este consistența: 150 de minute de activitate moderată pe săptămână este un obiectiv realist și eficient pentru majoritatea adulților.

