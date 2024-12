Oamenii, îndemnați să facă cel puțin 150 de minute de exerciții fizice pe săptămână pentru a pierde în greutate - studiu

Publicitate

Cercetătorii spun că persoanele care doresc să slăbească semnificativ prin exerciții fizice ar putea fi nevoite să dedice mai mult de două ore și jumătate pe săptămână antrenamentelor aerobice, cum ar fi alergatul, mersul pe jos sau cu bicicleta.

Constatarea a apărut în urma unei revizuiri a 116 studii clinice publicate care au explorat impactul exercițiilor fizice asupra pierderii în greutate, a dimensiunii taliei și a grăsimii corporale. În total, studiile au raportat date pentru aproape 7.000 de adulți care erau supraponderali sau obezi, ceea ce înseamnă că indicele lor de masă corporală (IMC) era mai mare de 25.

"Cel puțin 150 de minute pe săptămână de exerciții aerobice la intensitate moderată sunt necesare pentru a obține o pierdere importantă în greutate"

Analiza rezultatelor studiilor a arătat că greutatea corporală, dimensiunea taliei și grăsimea corporală au scăzut pe măsură ce oamenii au făcut mai multe exerciții aerobice în fiecare săptămână, dar antrenamentul desfășurat pe mai puțin de 30 de minute pe zi, cinci zile pe săptămână, a dus doar la reduceri minore, au constatat cercetătorii.

„Cel puțin 150 de minute pe săptămână de exerciții aerobice la intensitate moderată sunt necesare pentru a obține o pierdere importantă în greutate”, a declarat Dr. Ahmad Jayedi, epidemiolog la Imperial College London și primul autor al studiului publicat în revista medicală Jama Network Open. Pentru persoanele care erau supraponderale sau obeze, pierderea a 5% din greutatea corporală în trei luni este considerată importantă din punct de vedere clinic, a spus Jayedi.

Jayedi a recunoscut că obiectivul ar putea părea descurajant pentru unii, dar i-a îndemnat pe oameni să găsească un exercițiu pe care să îl poată integra în rutina lor zilnică. De exemplu, oamenii ar putea crește distanța pe care o parcurg pe jos schimbându-și traseul spre serviciu sau coborând din autobuz sau tren cu o stație mai devreme decât de obicei, a spus el.

„Motivarea oamenilor poate fi destul de dificilă, mai ales atunci când vine vorba de modificarea stilului lor de viață și de creșterea nivelului lor de activitate fizică. Obiceiuri precum consumul unei cantități mari de alimente ultraprocesate și o viață sedentară sunt adânc înrădăcinate, ceea ce le face greu de schimbat”, a declarat Jayedi.

„Când vine vorba de exerciții fizice, toate formele sunt benefice și nu am evaluat nicio diferență între ele. Cu toate acestea, mersul pe jos și alergarea sunt exemple excelente de activități aerobice care se pot integra cu ușurință în viața noastră de zi cu zi”, a adăugat el.

Orientările naționale în materie de sănătate recomandă ca oamenii să își repartizeze exercițiile fizice pe parcursul săptămânii, însă studii recente au arătat că „războinicii de weekend” care își concentrează toate antrenamentele în zilele de sâmbătă și duminică obțin beneficii similare pentru sănătate. Un studiu a arătat că războinicii de weekend care fac exerciții fizice timp de o săptămână în una sau două zile sunt mai puțin predispuși să dezvolte peste 200 de boli decât persoanele inactive.

Pentru persoanele care doresc să slăbească, medicii recomandă o dietă sănătoasă, precum și exerciții fizice regulate pentru a se asigura că nu se consumă prea multe calorii. Jayedi a declarat că o dietă bogată în cereale integrale, fructe, legume, nuci și pește și săracă în carne roșie, băuturi zaharoase și alimente ultraprocesate a fost utilă și a redus riscul de boli cronice, cum ar fi diabetul de tip 2, bolile cardiovasculare și unele tipuri de cancer.

Luna trecută, un raport al organizației caritabile Food Farming and Countryside Commission a declarat că dependența tot mai mare a Marii Britanii de alimente nesănătoase costă țara 268 de miliarde de lire sterline pe an, mai mult decât întregul buget al Sistemului Național de Sănătate Britanic. „Departe de a ne menține sănătoși, sistemul nostru alimentar actual, cu deferența sa nejustificată față de ceea ce se numește colocvial „alimente mari”, ne îmbolnăvește. Costurile încercării de a gestiona această boală devin rapid de neplătit”, a declarat acesta, conform The Guardian.

