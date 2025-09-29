€ 5.0783
Data publicării: 22:40 29 Sep 2025

BREAKING NEWS Ce se întâmplă cu facturile la energie din 2026. Ilie Bolojan, anunțul momentului
Autor: Iulia Horovei

factura facturi electricitate bani reducere Foto Ilustrativ Pixabay
 

Ilie Bolojan a declarat ce se va întâmpla cu facturile la energie, de la jumătatea anului viitor.

Premierul României a anunțat, luni seară, că din a doua jumătate a anului viitor facturile la energie ar trebui să scadă, odată cu punerea în funcțiune a unităților de stocare a energiei produse de fotovoltaice.

Nu rămânem la aceste facturi. De anul viitor - din a doua jumătate, facturile ar trebui să scadă, pentru că vor intra în producție unități de stocare a energiei, care este produsă de fotovoltaice. Vom putea stoca la prânz o parte din energia electrică foarte ieftină și s-o folosim seara. Domeniul energiei este vital, pentru că de el ține competitivitatea marilor noastre firme. Dacă ești în competiție pe piața europeană cu o companie care are energie cu 15% mai ieftină decât tine, nu mai ești competitiv”, a declarat Ilie Bolojan, la Digi24.

Bolojan: Gazul din Marea Neagră trebuie valorificat în România

Unul dintre lucrurile pe care trebuie să le facem ca țară este să ne asigurăm o securitate energetică. Aceasta este baza dezvoltării în anii următori. E unul dintre pivoții importanți la care orice guvern trebuie să lucreze. 

Pentru mine, e o prioritate în perioada următoare, alături de punerea în valoare a avantajelor noastre dn punct de vedere economic, cum este susținerea procesării producției agricole și a industriei agroalimentare ori susținerea unei industrii care să prelucreze gazul care va fi extras din Marea Neagră, suplimentar, în România - și să nu procedăm cu gazul cum procedăm cu producția agricolă, pe care o exportăm ca materie primă, iar apoi o importăm; acest gaz să fie valorificat în România”, a mai punctat premierul.

