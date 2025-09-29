Ce se întâmplă cu facturile la energie din 2026. Ilie Bolojan, anunțul momentului

Premierul României a anunțat, luni seară, că din a doua jumătate a anului viitor facturile la energie ar trebui să scadă, odată cu punerea în funcțiune a unităților de stocare a energiei produse de fotovoltaice.

„Nu rămânem la aceste facturi. De anul viitor - din a doua jumătate, facturile ar trebui să scadă, pentru că vor intra în producție unități de stocare a energiei, care este produsă de fotovoltaice. Vom putea stoca la prânz o parte din energia electrică foarte ieftină și s-o folosim seara. Domeniul energiei este vital, pentru că de el ține competitivitatea marilor noastre firme. Dacă ești în competiție pe piața europeană cu o companie care are energie cu 15% mai ieftină decât tine, nu mai ești competitiv”, a declarat Ilie Bolojan, la Digi24.

Bolojan: Gazul din Marea Neagră trebuie valorificat în România

„Unul dintre lucrurile pe care trebuie să le facem ca țară este să ne asigurăm o securitate energetică. Aceasta este baza dezvoltării în anii următori. E unul dintre pivoții importanți la care orice guvern trebuie să lucreze.

Pentru mine, e o prioritate în perioada următoare, alături de punerea în valoare a avantajelor noastre dn punct de vedere economic, cum este susținerea procesării producției agricole și a industriei agroalimentare ori susținerea unei industrii care să prelucreze gazul care va fi extras din Marea Neagră, suplimentar, în România - și să nu procedăm cu gazul cum procedăm cu producția agricolă, pe care o exportăm ca materie primă, iar apoi o importăm; acest gaz să fie valorificat în România”, a mai punctat premierul.