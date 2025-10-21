Ai dat drumu la centrală? Ai grijă la acest detaliu care îți poate afecta sănătatea

Pe măsură ce toamna își intră în drepturi și temperaturile scad, tot mai mulți oameni pornesc centrala pentru a-și face locuințele mai confortabile. Cu toate acestea, un farmacist britanic avertizează că acest obicei aparent inofensiv poate avea consecințe serioase asupra sănătății, mai ales pentru cei predispuși la alergii.

Ian Budd, farmacist prescriptor la Chemist4U, explică faptul că repornirea sistemului de încălzire după o perioadă lungă de inactivitate poate declanșa o serie de reacții neplăcute.

„Pe măsură ce temperatura începe să scadă și începem să ridicăm termostatul la încălzirea centrală, mulți oameni cu alergii își văd simptomele agravate, chiar dacă nivelul polenului din exterior scade”, a spus specialistul.

El atrage atenția că, deși mulți asociază alergiile cu primăvara sau vara, sistemele de încălzire pot declanșa reacții similare în sezonul rece, prin eliberarea în aer a unor particule iritante acumulate în timpul verii.

Alergenii „ascunși” în calorifere și aerul uscat - un pericol ignorat

Potrivit lui Budd, pe măsură ce apa caldă circulă prin calorifere, aceasta „agită praful, scuamele de animale, resturile de acarieni și alte particule alergene” care s-au depus de-a lungul timpului.

„În special, încălzirea interioară creează aer uscat, ceea ce face ca resturile fecale și exoscheletele acarienilor, la care o mulțime de oameni sunt alergici, să se dezintegreze și să devină aeropurtate”, a explicat farmacistul.

Mai mult, dacă radiatoarele nu au fost curățate corespunzător, fluxul de aer cald poate „resuspenda” aceste particule în zona de respirație. „Radiatoarele acumulează adesea praf în timpul sezonului mort. Atunci când se pornește încălzirea, fluxul de aer poate resuspenda acest praf în zona de respirație”, a adăugat Budd.

„Pompe de alergeni” în locuință: filtrele murdare agravează simptomele

Un alt pericol vine din întreținerea necorespunzătoare a filtrelor din sistemul de încălzire. Budd avertizează că „filtrele prost întreținute sau necurățate pot acționa ca pompe de alergeni”, făcând ca simptomele să se agraveze imediat după repornirea centralei.

Persoanele care suferă de alergii la acarieni, păr de animale, mucegai sau care au astm pot observa o intensificare a reacțiilor, în special în locuințele cu covoare, draperii grele sau ventilație slabă.

Cum putem preveni reacțiile alergice cauzate de încălzirea centrală

Farmacistul oferă și o serie de soluții simple pentru a preveni disconfortul cauzat de încălzirea centrală:

Curățarea prafului și aspirarea în spatele radiatoarelor înainte de pornirea sistemului de încălzire.

Curățarea capacelor de ventilație și înlocuirea filtrelor pentru a reduce acumularea de praf.

Menținerea unei umidități între 40-50% în locuință, pentru a evita uscarea aerului.

Evitarea mobilierului moale și a draperiilor grele, care pot reține particule de praf și alergeni.

Utilizarea huselor antiacarieni pe saltele și perne, precum și spălarea lenjeriei săptămânal.

„Crizele de alergie care apar atunci când se repornește încălzirea sunt rareori cauzate de noi factori declanșatori. Ele se datorează, de obicei, prafului sedimentat și scuamei care sunt deranjate atunci când aerul cald începe să circule din nou”, explică Budd.

Ventilația zilnică, o soluție simplă, dar esențială

Specialistul subliniază importanța aerisirii locuinței chiar și în sezonul rece. Deschiderea ferestrelor pentru câteva minute în fiecare zi ajută la eliminarea particulelor din aer și la împrospătarea atmosferei interioare.

„Ventilația este esențială, chiar și atunci când este frig afară. Aerisirea zilnică reduce concentrația de alergeni și previne formarea mucegaiului”, recomandă farmacistul.

Tratamente simple pentru simptomele alergice

Pentru cei care se confruntă deja cu reacții alergice cauzate de încălzirea centrală, Budd sugerează câteva remedii disponibile fără rețetă: antihistaminice zilnice care nu provoacă somnolență, spray-uri nazale antiinflamatoare și picături de ochi pentru iritații.

Pornirea centralei este inevitabilă odată cu venirea frigului, dar poate fi făcută responsabil. Curățarea instalației, menținerea unei umidități adecvate și aerisirea constantă pot transforma sezonul rece într-o perioadă confortabilă și sigură pentru sănătate.