Elena Cristian, informații pe surse: În AUR se discută despre votarea Guvernului Veștea dintr-un singur motiv

Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan să formeze noul Guvern. Sursa foto: Agerpres

Guvernul Veștea ar putea beneficia de o susținere neașteptată din partea AUR, în timp ce în culise se discută scenarii care pot schimba radical calculele politice, potrivit informațiilor pe surse.

Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că îl propune pe Alexandru Nazare pentru portofoliul de la Finanțe. În paralel, acesta își joacă una dintre cele mai importante mize politice: atât formarea viitorului Guvern, cât și cursa internă pentru șefia PNL, în perspectiva congresului de duminică, unde ar putea încerca să-l înlăture pe Ilie Bolojan și să deblocheze astfel negocierile.

Între timp, instanța a suspendat deciziile Biroului Politic Național condus de Bolojan, prin care erau impuse sancțiuni parlamentarilor ce ar susține Guvernul Veștea. În acest context tensionat, analistul DC Business Elena Cristian a comentat evoluțiile într-o intervenție la România TV, în emisiunea moderată de jurnalista Violeta Romanescu. Aceasta a adus în discuție și informații pe surse privind o posibilă implicare a AUR în susținerea Guvernului Veștea, scenariu care ar putea schimba semnificativ calculele politice.

Adrian Veștea, dar afară din PNL?

„E posibil ca Ilie Bolojan să-l înlăture pe Adrian Veștea din partid, dar rămâne de văzut. Totuși, Alexandru Nazare este singurul apropiat de PNL care nu mai este liberal de ceva timp, ci tehnocrat, și care și-a asumat că va face parte din viitorul guvern. Tocmai pentru faptul că este fost liberal poate spune și face asta. Eu îl cunosc pe Alexandru Nazare și cred că este o veste bună.

Cred că poate ține frâiele finanțelor în mână, însă trebuie să vedem dacă acest guvern va trece. Eu cred că Ilie Bolojan va reuși să-l elimine din partid pe Veștea. Așa cum arată lucrurile acum și cum se discută în prezent, nu cred că sunt șanse ca Ilie Bolojan să poată fi dat jos de la conducerea PNL.

Elena Cristian: În ceea ce privește guvernul, am informații pe surse

În ceea ce privește guvernul, am informații pe surse. În AUR se discută despre votarea guvernului dintr-un singur motiv. AUR a primit eticheta de partid extremist, de partid care nu este pro-occidental, și se ia în calcul că, dacă ar vota acest guvern, acea etichetă ar fi înlăturată.

Nicușor Dan a cerut un guvern pro-occidental, cu susținere pro-occidentală, iar cumva prin acest sprijin ar însemna că AUR este responsabil, că nu este extremist, că toate etichetele au fost puse greșit și că direcția în care se îndreaptă partidul este cu totul alta. Știu că sunt discuții în interiorul AUR, că iau în calcul să voteze acest guvern, și tocmai de aceea, în acest moment, cu toții spunem că „se joacă”. Încă „se joacă” foarte tare. Vom vedea în zilele următoare dacă aceste negocieri vor duce la un guvern și la rezolvarea unei situații care pare fără de sfârșit”, a spus Elena Cristian.

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