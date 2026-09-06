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Accident grav în Iași: Un microbuz s-a răsturnat în afara carosabilului. Două persoane au ajuns la spital

Mihai Ciobanu Autor: Mihai Ciobanu
accident ambulanta 112
Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Intervenție de urgență în Iași după răsturnarea unui microbuz.

Un grav accident rutier s-a produs, duminică, în judeţul Iaşi. Şase persoane au avut nevoie de îngrijiri la faţa locului după ce un microbuz s-a răsturnat în afara carosabilului, în localitatea Sârca. Două dintre aceste au fost transportate la spital.

Potrivit Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Iaşi, pacienţii transportaţi la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean "Sf. Spiridon" sunt o femeie de 71 de ani, care a suferit un traumatism la umăr şi o femeie de 45 de ani, cu fractură la femur.

Poliţiştii fac cercetări pentru stabilirea împrejurărilor şi cauzelor producerii accidentului rutier.

Comunicatul ISU Iaşi

"În localitatea Sârca, comuna Bălţaţi, s-a produs un accident rutier în care a fost implicat un microbuz, răsturnat în afara părţii carosabile. În autovehicul se aflau şase persoane. La locul evenimentului au intervenit o autospecială de intervenţie şi stingere (ASAS), o autospecială de descarcerare, un echipaj de prim ajutor calificat (EPA), precum şi două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi", a informat ISU Iaşi.

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