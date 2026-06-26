Adrian Câciu (PSD): Devine evident că Bolojan îl minte pe Nicușor Dan

Premierul României, Ilie Bolojan (stânga), dându-i mâna președintelui României, Nicușor Dan (dreapta). Sursa foto: Agerpres

Deputatul PSD Adrian Câciu a afirmat, vineri, că este „tot mai evident” că Ilie Bolojan „își bate joc” de România și de români. El a mai spus că premierul îl „minte” pe președintele Nicușor Dan.

Deputatul PSD Adrian Câciu a transmis, vineri, că "devine evident" că Ilie Bolojan "îşi bate joc" de România şi de români. Mai mult, Adrian Câciu susține că Ilie Bolojan "îl minte" pe preşedintele Nicuşor Dan şi "sfidează pur şi simplu orice elementar bun-simţ politic".

Adrian Câciu: "Bolojan îl MINTE pe Preşedintele României şi sfidează pur şi simplu orice elementar bun-simţ politic!"

"Devine evident că Bolojan îşi bate joc de România şi de români, îl MINTE pe Preşedintele României şi sfidează pur şi simplu orice elementar bun-simţ politic! Declaraţia Preşedintelui Dan este clară: Bolojan a minţit şi face orice să se agaţe de putere! Am spus că Bolojan este un mitoman politic! Acum lucrurile devin evidente: nu şi-a minţit doar partenerii politici, ci şi pe Preşedinte! Adică îşi bate joc de România! Ăsta este Bolojan!", a scris Adrian Câciu pe o rețea socială.

Nicușor Dan: PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, dar și-a schimbat poziția. Am revenit la blocajul politic

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis că partidele au revenit la "blocajul politic", după ce PNL se angajase marţi să voteze un guvern minoritar PSD, însă ulterior şi-a schimbat poziţia.

"Am revenit la blocajul politic pe care marţi îl credeam depăşit. În baza poziţiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorităţi parlamentare: guvern minoritar PSD. Marţi, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiţionări faţă de programul de guvernare. De marţi până azi, PNL şi-a schimbat poziţia", a scris Nicuşor Dan vineri pe reţeaua X.

Adrian Câciu a menţionat că este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră adecvată.