Ponta, despre momentul în care au decis să adopte un copil: Irina a fost principalul suporter

Victor Ponta și Daciana Sârbu au adoptat o fetiță, Maria.

„Andrei, Maria și Irina sunt extraordinari. (...) Am discutat cu mai mulți colegi care sunt și acum în Parlament, care au trecut prin acest proces, pentru că este un proces de lungă durată, de doi, trei ani. Am discutat despre cât de complicată am făcut legea (...). Există niște termene, niște chestii birocratice și ajungi să spui că vrei să faci ceva bun, totuși, nu vrei să faci ceva rău, adică nu e ca și cum aș construi un bloc și aștept doi trei ani o autorizație, vreau să fac ceva bun.

Am colegi care au adoptat ca și noi și care sunt în Parlament și am zis hai să mai schimbăm la legea aia, să o facem mai ușor de aplicat. Ne-am dat seama că trebuie îmbunătățită, dar când treci tu prin ea, dintr-un motiv bun, eu cred că România poate să fie o țară în care orice copil poate să aibă o familie, dar procedurile sunt atât de complicate", a spus Victor Ponta, marți seară, la Antena 3, în cadrul emisiunii „Subiectiv”.

Copiii mai mari au fost cei mai mari suporteri ai familiei

Fostul premier a explicat, la Antena 3, că întreaga familie a susținut cuplul în decizia de a adopta un copil, dar Irina și Andrei au fost cei mai mari suporteri ai inițiativei.

„Andrei și Irina, copiii mai mari, au fost suporteri, Irina cel puțin a fost principalul suporter. Socrii, mama, familia nu ne-au spus nimic. Maria, acum, e Maria Ponta”, a mai spus Victor Ponta.