Omagiu emoționant al Regelui Charles pentru Regina Elisabeta a II-a la 100 de ani de la naștere sa
Data publicării: 12:09 21 Apr 2026

Omagiu emoționant al Regelui Charles pentru Regina Elisabeta a II-a la 100 de ani de la naștere sa
Autor: Tiberiu Vasile

Imagine cu Regele Charles al III-lea Regele Charles al III-lea al Regatului Unit le cere angajaților să respecte această regulă. Sursa foto: Agerpres

Regele Charles al III-lea i-a adus un omagiu emoționant, printr-un mesaj video, mamei sale, Regina Elisabeta a II-a, care ar fi împlinit 100 de ani, lăudând devotamentul și moștenirea ei.

Regele Charles al III-lea i-a adus un omagiu, printr-un mesaj video, "dragei sale mame", regretata Elisabeta a II-a a Regatului Unit, care ar fi împlinit marţi 100 de ani, informează AFP.

Regina, care a încetat din viaţă în septembrie 2022, la vârsta de 96 de ani, după o domnie de 70 de ani, "a rămas constantă, neclintită şi întru totul devotată oamenilor pe care i-a slujit", a declarat monarhul britanic în vârstă de 77 de ani.

"Multe aspecte ale vremurilor în care trăim ar fi tulburat-o"

"Multe aspecte ale vremurilor în care trăim ar fi tulburat-o, presupun, dar mă consolează convingerea ei că binele va triumfa întotdeauna şi că o zi mai luminoasă nu este niciodată departe la orizont", a adăugat monarhul.

"Aşa cum a spus-o atât de bine tânăra prinţesă Elisabeta în primul său discurs public, la doar 14 ani, cu toţii putem contribui astfel încât lumea de mâine să fie un loc mai bun şi mai fericit", a adăugat regele Charles, adăugând că împărtăşeşte "din toată inima" această convingere.

Memorial dedicat Elisabetei a II-a

Acest omagiu adus de regele Charles mamei sale însoţeşte inaugurarea unui memorial dedicat Elisabetei a II-a, care va include o statuie de bronz care o înfăţişează în tinereţe, inspirată de un portret din 1954 realizat de pictorul italian Pietro Annigoni.

Statuia, cu o înălţime de peste 7 metri, inclusiv piedestalul, va fi amplasată la intrarea în memorialul din Parcul St. James, lângă Palatul Buckingham din Londra.

O statuie mai mică îl va înfăţişa pe prinţul Philip, soţul Elisabetei a II-a, în uniforma sa de marină.

Creat de renumitul arhitect britanic Norman Foster, memorialul va include o serie de grădini, precum şi un pod transparent, inspirat de tiara purtată de Elisabeta la nunta sa, notează AFP, conform Agerpres.

