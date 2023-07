De ziua Forțelor Aeriene Române vă spun cum este să zbori cu o aeronavă C-27J Spartan sau cu un elicopter IAR 330 PUMA - Video în articol

Astăzi, 20 iulie, este sărbătorită Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene, așa că nu cred că există moment mai potrivit să vă povestesc mai amănunțit despre experiența trăită la Ediția a XIX-a a "Cursului pentru jurnaliștii care transmit din zone de conflict", curs organizat de Direcţia Informare şi Relaţii Publice a MApN, la Divizionului 164 Forțe Navale pentru Operații Speciale, din Mangalia, cu sprijinul Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale, Statelor Majore al Forțelor Navale, Aeriene și Terestre.

În cadrul acestui curs, jurnaliștii participanți au avut ocazia să zboare cu o aeronavă C-27J Spartan și cu un elicopter IAR 330 PUMA. A fost o experiență nemaipomenită pentru niște oameni care nu au mai experimentat așa ceva niciodată în viață.

Detalii despre aeronava C-27J Spartan din dotarea Forțelor Aeriene Române

Despre avionul C-27J Spartan se știe că este conceput și fabricat de Alenia Aeronautica și că reprezintă o nouă generație de aeronave militare de dimensiuni medii. Acesta se remarcă în clasa sa prin capacitatea sa superioară de manevrare și tactică. Scopul său este să îndeplinească misiuni tactice în cadrul operațiunilor de menținere a păcii și acțiunilor umanitare, asigurând transportul aerian direct în teatrele de operațiuni, atât în timpul zilei, cât și în timpul nopții. Aeronava este destinat să execute misiuni tactice, în operaţii de menţinere a păcii şi umanitare asigurând transportul aerian direct în teatru, ziua şi noaptea. Acesta este capabil să transporte forţe, echipamente, vehicule, artilerie uşoară, elicoptere uşoare, diferite echipamente şi materiale şi să asigure desantarea/debarcarea forţelor pentru operaţii speciale, materialelor şi echipamentelor. Poate opera perioade lungi de timp fără sprijin direct de la baza de dislocare, în condiţii de relief şi climatice severe, scrie www.roaf.ro.

Potrivit Forțelor Aeriene Române, C-27J Spartan are caracteristici de supravieţuire proprii, datorită propulsiei puternice şi designului aerodinamic care oferă calităţi de pilotare excelente, precum şi datorită unei foarte bune manevrabilităţi. Mai mult, toleranţa prin construcţie la avarii, redundanţa sistemului, separaţia fizică din construcţie, izolarea şi blindarea componentelor importante fac din Spartan un avion robust. Contractul pentru achiziţia avionului C-27J SPARTAN a fost semnat între Ministerul Apărării Naţionale şi Alenia Aeronautica SpA în decembrie 2007, iar primele avioane au fost livrate in 2010.

Cum e să zbori cu C-27J Spartan până la aproape 3.000 de metri înălțime

Ei bine, vă spuneam că în cadrul acestui curs organizat de MApN am avut ocazia să aflu cum e să zbori cu o aeronavă C-27J Spartan. Când vezi un astfel de avion pentru prima dată ți se pare uriaș, impunător și sigur. Nu pot să descriu care este senzația atunci când intri într-o astfel de aeronavă, dar tot ce pot să vă zic e că noi am avut mari emoții.

Am urcat la o înălțime de aproape 3.000 de metri înălțime, iar de acolo mai mulți militari din Forțele pentru Operații Speciale au sărit cu parașutele. Pe durata zborului, avionul mi s-a părut foarte robust. Membrii echipajului sunt profesioniști, iar asta am putu observa încă de când am intrat în avion. A fost acordată o atenție deosebită măsurilor de siguranță, nimeni nu are voie să zboare fără centură, deși tu, în calitate de civil, ai impresia că poate nu este neapărat necesară, aeronava deplasându-se destul de lin, fără prea multe turbulențe. Totul este foarte bine pus la punct în aeronava C-27J Spartan, iar fiecare membru al echipajului știe ce are de făcut.

Detalii despre elicopterele IAR 330 PUMA

Elicopterul Puma a fost proiectat la mijlocul anilor '60 ca să îndeplinească misiuni de transport mediu, potrivit Forțelor Aeriene Române. Destinat Armatei Franceze, acesta a fost construit sub licenţă, cu numele IAR-330 Puma şi de IAR Braşov, fabrica ce a produs şi elicopterul de transport uşor IAR-316B Alouette.Primul zbor al prototipului a avut loc pe 15 aprilie 1965. În România au fost construite peste 163 de elicoptere atât pentru scopuri civile cât şi militare. Dintre acestea 104 au fost fabricate pentru Forţele Aeriene Române.

Elicopterul IAR-330 Puma are multiple posibilități de înarmare, inclusiv cu blocuri de proiectile reactive nedirijate, rachete antitanc dirijate, tun și mitraliere de bord. O variantă specială de căutare și salvare (SAR) a fost dezvoltată într-un număr limitat și poate fi echipată cu flotoare pentru a permite aterizări de urgență pe apă.

IAR-330 Puma permite executarea zborului în condiții IFR și este echipat cu o serie de instrumente și sisteme de navigație, inclusiv pilot automat SFIM 137A, radio VHF/UHF, ADF, VOR/DME și radar Doppler de navigație. Forțele Aeriene Române au modernizat 24 de elicoptere IAR-330 Puma în varianta IAR-330 Puma SOCAT, special concepută pentru lupta antitanc. Ultimul aparat din această serie a fost livrat la începutul anului 2005.

Noi, jurnaliștii, am zburat cu elicoptere IAR 330 PUMA de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu până în apropiere de FOB Heracleea. Pentru cineva care nu a mai zburat cu un elicopter, la început poate fi înspăimântător, dar peste câteva minute de obișnuiești. Pe toată durata zborului am avut ușile deschise, așa că am putut admira peisajele frumoase din zonă, înainte de ane începe "misiunea" din Babadag.

Mai jos aveți un scurt video cu C-27J Spartan și elicopterele IAR 330 PUMA:

