Patru polițiști de la Brigada Rutieră București, acuzați de luare de mită și abuz în serviciu. Ancheta Parchetului București

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Patru agenți de poliție rutieră din cadrul Brigăzii Rutiere a Poliției Capitalei sunt cercetați pentru luare de mită și abuz în serviciu, fiind acuzați că, în perioada 2021–2025, ar fi primit sume de bani sau alte foloase de la șoferi opriți în trafic ori ar fi omis aplicarea sancțiunilor legale, inclusiv amenzi, puncte de penalizare sau suspendarea permisului.

Patru agenți de poliție rutieră din cadrul Brigăzii Rutiere a Poliției Capitalei sunt cercetați pentru luare de mită și abuz în serviciu. Ei sunt acuzați că, în perioada 2021–2025, ar fi primit sume de bani sau alte foloase de la șoferi opriți în trafic sau ar fi omis aplicarea sancțiunilor legale, inclusiv amenzi, puncte de penalizare sau suspendarea permisului.

Conform procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul București, faptele ar fi vizat mai multe abateri rutiere grave, precum trecerea pe roșu, depășirea vitezei sau încălcarea marcajului continuu, iar în schimbul „favorizării” conducătorilor auto, polițiștii ar fi obținut beneficii materiale, între 30 și 3.000 de lei, dar și alte foloase.

În dosar, trei dintre inculpați au fost reținuți pentru 24 de ore și ulterior plasați sub control judiciar, în timp ce un alt agent se află deja sub control judiciar. Ancheta este în desfășurare și este instrumentată de procurori împreună cu Direcția Generală Anticorupție.

Comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti

”Compartimentul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti aduce la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

La data de 16.06.2026 procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de patru inculpaţi, agenţi de poliţie în cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Brigada Rutieră, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi abuz în serviciu.

La aceeaşi dată, poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară la locuinţa unuia dintre inculpaţi, precum şi patru mandate de aducere emise pe numele inculpaţilor.

Din probele administrate a rezultat că, în perioada iulie 2021-decembrie 2025, inculpaţii, în calitate de agenţi de poliţie rutieră, au pretins şi, în majoritatea cazurilor, au primit de la conducători auto opriţi în trafic sume de bani sau alte foloase, pentru a nu constata ori sancţiona abaterile rutiere săvârşite de aceştia. Aceste fapte au fost reţinute ca infracţiuni de luare de mită.

În cele mai multe dintre aceste situaţii, şoferii nu au mai primit amenzile ori sancţiunile complementare prevăzute de lege, precum suspendarea dreptului de a conduce, reţinerea permisului sau aplicarea punctelor de penalizare. Prin această conduită, inculpaţii au afectat interesul statului de a asigura respectarea normelor rutiere şi au creat un folos necuvenit conducătorilor auto, constând în evitarea consecinţelor legale ale abaterilor comise, fiind reţinută şi infracţiunea de abuz în serviciu.

Au existat şi situaţii în care, fără să rezulte pretinderea sau primirea unor sume de bani ori a altor foloase, inculpaţii nu au aplicat sancţiunile legale conducătorilor auto opriţi în trafic. În aceste cazuri, faptele au fost reţinute distinct, ca infracţiuni de abuz în serviciu”, a transmis Compartimentul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Care este situația, în cazul fiecărui inculpat

”În raport de fiecare inculpat, situaţia de fapt reţinută este următoarea:

- Un bărbat în vârstă de 39 de ani este cercetat pentru şapte infracţiuni de luare de mită şi cinci infracţiuni de abuz în serviciu, comise în perioada iulie 2021 - decembrie 2025. Sumele pretinse şi primite de la conducătorii auto opriţi în trafic au variat între 30 de lei şi 3.000 de lei. În schimbul acestor foloase, inculpatul nu a aplicat conducătorilor auto nicio sancţiune, a aplicat sancţiunea mai blândă a avertismentului în loc de amendă ori nu a aplicat sancţiunile complementare prevăzute de lege (suspendarea dreptului de a conduce, reţinerea permisului sau aplicarea punctelor de penalizare) pentru abateri precum nerespectarea culorii roşii a semaforului, încălcarea marcajului longitudinal continuu sau depăşirea limitei legale de viteză.

- Un bărbat în vârstă de 28 de ani este cercetat pentru două infracţiuni de luare de mită şi două infracţiuni de abuz în serviciu, comise în luna decembrie 2025, alături de agentul de poliţie cercetat pentru şapte infracţiuni de luare de mită şi cinci infracţiuni de abuz în serviciu. În cele două situaţii, inculpatul a primit, prin intermediul colegului de echipaj, sumele de 3.000 de lei şi, respectiv, 200 de lei, de la conducători auto opriţi în trafic pentru încălcarea marcajului longitudinal continuu şi pentru depăşirea limitei legale de viteză, fără ca sancţiunile contravenţionale legale să fie aplicate în niciunul dintre cazuri.

- Un bărbat în vârstă de 28 de ani este cercetat pentru o infracţiune de luare de mită şi trei infracţiuni de abuz în serviciu, comise în perioada noiembrie-decembrie 2025. La data de 08.12.2025, inculpatul a acceptat promisiunea unor foloase de natură medicală din partea unei conducătoare auto oprite în trafic pentru o manevră interzisă de schimbare a benzii de circulaţie, în schimbul neaplicării sancţiunii complementare a suspendării dreptului de a conduce. De asemenea, la data de 16.11.2025, în două situaţii distincte, inculpatul nu a aplicat sancţiunile legale incidente unor conducători auto opriţi pentru nerespectarea culorii roşii a semaforului şi, respectiv, pentru un comportament agresiv în trafic.

- Un bărbat în vârstă de 49 de ani este cercetat pentru două infracţiuni de abuz în serviciu, comise la data de 16.11.2025, alături de agentul de poliţie cercetat pentru o infracţiune de luare de mită şi trei infracţiuni de abuz în serviciu. În cele două situaţii, fără să fi pretins sau primit vreo sumă de bani ori alte foloase, inculpatul nu a aplicat sancţiunile legale incidente (amenda contravenţională şi suspendarea dreptului de a conduce) unor conducători auto opriţi în trafic pentru un comportament agresiv în conducere, respectiv pentru nerespectarea culorii roşii a semaforului.

Faţă de bărbatul în vârstă de 49 de ani, procurorii au dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

La data de 16.06.2026, procurorii au dispus reţinerea pentru o durată de 24 de ore a trei dintre inculpaţi (bărbaţii în vârstă de 39, 28 şi 28 de ani), fiind sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă a acestora.

La data de 17.06.2026, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti a respins propunerea procurorilor şi a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile faţă de bărbatul în vârstă de 39 de ani. Faţă de ceilalţi doi inculpaţi (bărbaţii în vârstă de 28 de ani), judecătorul a respins propunerea de arestare preventivă, aceştia fiind lăsaţi în libertate.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti împreună cu poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie - Direcţia Anticorupţie pentru Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov.

Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale şi dispunerea măsurilor preventive reprezintă etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activităţi care nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, mai notează sursa citată.