Mica recalculare 2025. Sporul care va crește cel mai mult pensia. Cine se va bucura de o majorare substanțială

Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensie, a venit cu lămuriri despre mica recalculare, la RomâniaTV, unde a specificat că se iau în calcul ”prime, premii, ore suplimentare”, adăugând că este vorba despre toate veniturile cu caracter nepermanent, ”dar, atenție, asupra cărora s-a contribuit, adică s-a datorat contribuția de asigurări sociale, respectiv s-a contribuit la fondul de pensii”.

”Începând de la 1 septembrie, toți pensionarii, care aveau acele adeverințe la dosar, vor primi aceste drepturi, după ce vom opera din oficiu” a afirmat Daniel Baciu, întărind că vor beneficia de mica recalculare doar pensionarii care au depus adeverințele la dosar până la 1 septembrie. ”Principalul spor pentru care, într-adevăr, se vede o creștere substanțială a pensiei este acordul global, pentru că era chiar o formă de remunerare înainte de 1989. Dacă era pe o perioadă de cel puțin 20 de ani, acolo se vede, într-adevăr, o creștere substanțială a pensiei” a completat președintele Casei de Pensii. În schimb, pensiile nu vor fi modificate major de prime, premii, ore suplimentare sau al treisprezecelea salariu.

Cu privire la indexarea pensiilor, Daniel Baciu nu a dat un răspuns, întrebat dacă se va mai face în acest an, în septembrie. El a amintit că, în ultimii ani, pensiile au crescut substanțial an de an, găsindu-se soluții financiare când a fost posibil.

Analistul politic Bogdan Chirieac, prezent în platoul emisiunii de televiziune, a afirmat, în urma declarațiilor lui Daniel Baciu, că ”gaura financiară este uriașă și-n fiecare lună se adâncește, economia țării nu face față la acest nivel al cheltuielilor statului putred... nu face față!”. El a adăugat că trebuie schimbate legile, dar nu în ceea ce privește pensionarii - ”o societate civilizată trebuie să aibă grijă de pensionarii săi”, ci privind angajarea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News