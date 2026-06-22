Condițiile lui George Simion după întâlnirea cu Adrian Veștea - Declarațiile serii

George Simion, președintele AUR. Sursa foto: Agerpres

Președintele AUR George Simion a făcut declarații după întâlnirea cu premierul desemnat Adrian Veștea.

Președintele AUR George Simion a făcut mai multe afirmații, după întâlnirea cu premierul desemnat Adrian Veștea.

VEZI ȘI - Vot Guvern Veștea/ Informații LIVE: Se votează sau nu Executivul astăzi? Audierile continuă

Simion pune condiții după discuțiile politice: „Vrem să vedem rezultate în orele următoare”

„Am pus în timpul discuțiilor cu Adrian Vește subiectul discuțiilor antreprenorilor români, subiectul capitalului românesc. Asta ne interesează, fiscalitatea. Nu am reușit să avem răspunsurile dorite în timpul audierilor de la Comisia Buget-Finanțe din Parlament, motiv pentru care am ieșit, nu mi-am dat votul.

Dacă se acceptă ca doleanțele noastre privind antreprenorii români, capitalul românesc sunt acceptate, vrem să le vedem în orele următoare. Totodată, vrem să vedem responsabilitate din partea liderilor politici. AUR nu este parte a problemei, ci este parte a soluției. Am vrut să oferim premier propus de AUR. Vrem să luăm parte a unei guvernări. Suntem o forță politică constituită conform legii în România. Este bine că vedem un prim pas de normalitate, mai avem de parcurs pași importanți. Suntem dispuși și noi să facem eforturi, însă la 21:30, dacă nu vom avea reacțiile corespunzătoare, nu exagerăm, nu suntem mofturoși, vrem să scoatem țara din criză. De aceea, noi nu am cerut funcții, nu am vrut nici deconcentrate, nici ministere, ci am vrut implementarea soluțiilor despre care AUR vorbește de mult timp și avem un pachet legislativ care trebuie să treacă de Parlament”, a spus George Simion.

„Legile nocive” trebuie corectate urgent, susține George Simion

„Legile nocive care au trecut prin guvernarea Bolojan trebuie corectate urgent, din care au făcut parte PSD, PNL, USR, UDMR în Parlament, care trebuie să redevină o forță, pentru că noi suntem aleșii poporului. Avem 90 de aleși ai AUR. Iată, nu avem extremiști, ci avem oameni care dau dovadă de patriotism”, a spus George Simion, la ieșirea de la negocierile cu Adrian Veștea.

Anterior, premierul desemnat Adrian Veștea a ieșit din sediul AUR, făcând și scurte declarații. Vezi detalii aici!